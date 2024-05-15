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歐洲29國870名國會議員連署 挺台參與WHO

歐洲29個國會近870位國會議員連署，聯名致函世界衛生組織（WHO）幹事長譚德塞。（美聯社）

歐洲29個國會近870位國會議員連署，聯名致函世界衛生組織（WHO）幹事長譚德塞。（美聯社）

2024/05/15 23:05

〔記者吳哲宇／台北報導〕歐洲地區「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club）各國共同主席領銜，包含歐洲議會在內，迄今總計29個國會近870位國會議員連署，於15日聯名致函世界衛生組織（WHO）幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），強力聲援台灣出席第77屆世界衛生大會（WHA）及參與WHO的會議、機制及活動。

該函並副知歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）、歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）及歐盟外交暨安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）。

聯名函指出，儘管台灣在COVID-19疫情期間防疫表現為世界肯定，也協助他國共同抗疫，卻無法參與WHO全球疫情協定（pandemic agreement）的草擬及談判；WHO將台灣排除在外，使台灣無法即時取得全球公衛資訊，嚴重損害台灣人民權利，並使全球衛生網絡出現缺口、危及全球衛生安全，因此呼籲WHO採取更為開放及彈性的方式，確保全球公衛決策過程確實納入包含台灣在內的所有聲音，並邀請台灣以觀察員身分參與WHA。

今年適逢歐洲多國國會選舉，歐洲議會也將於6月進行大選，在各國議員專心投入各自選舉之際，仍有近870名歐洲地區及加拿大國會議員參與連署，顯示支持台灣參與WHO及WHA已是國際民主社會的高度共識。今年2月歐洲議會也通過「共同外交暨安全政策」（CFSP）報告決議案，重申支持我國參與WHO、世界民航組織（ICAO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCC）等國際組織。

外交部表示，對於歐洲理念相近夥伴長期以實際行動支持台灣的國際參與，表達高度歡迎與誠摯感謝，未來將持續深化與歐洲議會及各國國會的夥伴關係，共同強化全球公共衛生的韌性與福祉。

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