美兩黨議員提案 指中國扭曲聯大2758決議 偷渡一中原則

美國參議院跨黨派議員提出決議案，指中國扭曲聯合國大會第2758號決議，強行對台灣主權做出錯誤主張。（彭博）

2024/05/17 18:53

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國跨黨派參議員16日提出決議，強調聯合國大會2758號決議不代表世界接受中國政府對台灣的主權主張，而美國「一中政策」及美國夥伴的類似政策，與中國的「一中原則」更是大相逕庭。此外，參議員同日也致函世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞，呼籲支持台灣有意義地參世界衛生大會（WHA）。

聯合國大會1971年通過2758號決議，表明中華人民共和國是「中國在聯合國的唯一代表」，此後北京擴大解釋為「台灣是中國的一部分」、無需另有代表，阻擋台灣參與聯合國體系的組織和活動。

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對此，美國參議院外委會共和黨首席議員里契（Jim Risch）及民主黨籍參議員夏亨（Jeanne Shaheen）提出長達7頁的決議表達立場，「聯大2758決議並不意味世界接受中國對台灣的主權宣示。而且，美國的『一中政策』不同於中國的『一中原則』，中國領袖知道這一點，卻散布這種宣傳，剝奪台灣參與國際組織的能力。這項決議旨在澄清事實，美國能夠且應當在每一次機會中駁回中國的虛假敘事」。美國國會決議不具法律約束力，毋須總統簽名生效，但代表國會的態度與立場。

夏亨在聲明中指出，美國仍致力於推動台灣有意義地參與國際組織，並和平解決海峽兩岸議題，「我對協助推出這項兩黨決議案感到自豪，堅決駁回中國對聯大2758決議所做出的危險與不誠實的錯誤描述」。據了解，決議案對中國藉聯大2758決議限縮台灣國際空間的作為指證歷歷，包括孤立台灣，以及修改聯合國歷史性文件，將台灣列為中國一省等。此外，決議案也指控，中國以聯大2758為由，強迫、恐嚇或懲罰與台灣合作的主權國家。

另一方面，世衛大會本月27日至6月1日在瑞士日內瓦舉行，我國今年參與難度仍高。對此，里契、參院外委會民主黨主席卡定（Ben Cardin）、民主黨的昆斯（Chris Coons）及共和黨的葛蘭姆（Lindsey Graham）致函世衛秘書長譚德塞，呼籲支持台灣有意義地參與世衛大會，「我們致函表達美國參議院兩黨對台灣有意義地參與世衛組織及年度世衛大會的強烈支持。我們非常關切台灣在很大程度上被排除在世衛組織及世衛大會會議、技術交流及其他諮詢機制之外」。

信函中強調，聯大2758決議只涉及中國在聯合國的代表權問題，沒有明確禁止台灣參與聯合國機構及其他國際論壇，包括世衛大會，「我們敦促您盡一切努力支持台灣有意義的參與， 並反對限制台灣參與的做法」。

諸位議員表示，台灣被排除在世衛及世衛大會之外，有損世衛使命。台灣已展現出強大的醫療保健能力，其對全球健康的貢獻已被證明是不可或缺的，在新冠肺炎疫情期間更是如此。台灣對突發衛生事件採取積極、透明的因應措施，並願意分享專業知識及資源，凸顯其為全球健康倡議帶來的價值。剝奪台灣參加世衛及世衛大會，不僅對台灣2300萬人民不利，也削弱全球衛生架構。

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