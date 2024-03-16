黃國昌批虐童報告只有2頁「太離譜」 衛福部：下週一詳盡說明

衛福部次長李麗芬回應，下週一會詳盡說明。（資料照）

2024/03/16 18:58

〔記者邱芷柔／台北報導〕立法院衛環委員會排定下週一邀請衛福部長薛瑞元及相關部會就「社會安全網推動情形及策進作為」進行專題報告並備質詢，民眾黨總召黃國昌今（16日）批衛福部的專案報告僅有7頁，且針對兒虐竟不到2頁，離譜至極。對此衛福部次長李麗芬回應，下週一會詳盡說明。

黃國昌指出，衛福部下週一所提出的專題報告整份僅有7頁，針對引發社會震驚的凌虐殺嬰案件，竟然不到2頁，更離譜的是，整份報告既沒有還原事實真相，也沒有檢討責任，離譜至極，直呼衛環委員會應退回此份報告，要求衛福部好好認真地重寫。

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李麗芬回應，衛委會交給衛福部的題目是對社安網的檢討及兒虐案件的策進作為，因此報告分成兩部分，第一部分主要說明目前社安網計畫的執行內容及指標達成情形，包括衛福部、法務部、勞動部及教育部在計畫內所做的努力，第二部分即是對於虐兒事件的策進作為。

李麗芬說，委員可能會覺得說報告沒有把來龍去脈交代清楚，主要是目前該案仍在司法偵查階段，因此報告重點放在行政端的策進作為，這也是中央跟地方一致認為應該趕快動起來的部分，如果委員有需要再了解的部分，下週一的質詢、索資或是需要到委員辦公室做更詳細的報告，衛福部都會全力配合。

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