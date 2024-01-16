諾魯與我斷交》3太平洋友邦送暖挺台 外交部表示感謝

外交部指出，我國太平洋友邦帛琉共和國、馬紹爾群島共和國及吐瓦魯國，以各種方式公開表達堅定維繫與台灣邦誼的立場。（資料照）

2024/01/16 22:35

〔記者楊堯茹／台北報導〕諾魯受中國利誘「突襲式」與中華民國台灣斷交，並與中國復交。外交部今指出，我國太平洋友邦帛琉共和國、馬紹爾群島共和國及吐瓦魯國獲悉後，均主動以各種方式公開表達堅定維繫與台灣邦誼的立場，外交部對此表達誠摯感謝。

外交部透過新聞稿指出，馬紹爾群島共和國透過駐台大使館官方臉書發文表示，馬國是台灣真正的朋友，認為台灣在印太區域安全及繁榮扮演關鍵角色，承諾將持續支持台灣的國際參與並為我國發聲。

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外交部提到，帛琉共和國總統辦公室在官方臉書發出聲明，總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）盛讚台灣長期協助帛琉各領域的發展，並強調台帛邦誼是基於共享價值及對印太區域和平及繁榮的承諾。

外交部也說，吐瓦魯總理拿塔諾（Kausea Natano）正式致函我國駐館，重申吐國與台灣堅定好友，將持續支持台灣民主發展，並強調台吐兩國邦誼穩固，台吐將在友誼的道路上持續並肩向前行。此外，吐國總督法拉尼（Tofiga Falani）、國會議長戴伊歐（Samuelu Teo）、外交部長倪樂索尼（Panapasi Nelesone）等政要，亦向駐館表示，吐國珍視台吐關係，將持續守護兩國邦誼。

外交部強調，中華民國（台灣）未來將持續在既有良好基礎上，鞏固並深化與帛琉共和國、馬紹爾群島共和國及吐瓦魯國的邦誼，並與美國、澳大利亞、日本等理念相近國家保持密切聯繫，共同維護印太區域的和平、穩定及繁榮。

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