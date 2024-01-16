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諾魯斷交 謝國樑：台灣此時應該團結 不要搞鬥爭

謝國樑認為台灣此時要團結，民進黨應謙卑、和解，用友善的態度面對在野黨。（記者盧賢秀攝）

謝國樑認為台灣此時要團結，民進黨應謙卑、和解，用友善的態度面對在野黨。（記者盧賢秀攝）

2024/01/16 13:44

〔記者盧賢秀／基隆報導〕諾魯昨日宣布跟台灣斷交，基隆市長謝國樑認為，這是中國刻意做的，他個人不會在諾魯斷交上給民進黨政府太多苛責，但也提醒台灣在這個時候還是要團結，呼籲民進黨政府和總統當選人賴清德在這個時候不要搞鬥爭，能夠謙卑、和解，用友善的態度面對國民黨以及其他在野黨。

對於諾魯斷交事件，謝國樑說他個人不會對民進黨有任何的指責，這是團結台灣的時候，同樣的也要告訴民進黨，不是要和解嗎？不是要團結嗎？這個時候來罷免新北市長侯友宜是最惡劣，而且最不符合賴清德的當選演說，希望台灣走向溝通理解的一個方法。

他呼籲民進黨跟所謂的側翼收回對侯友宜不利的念頭跟想法，其實也不會成功，這跟當年他們做的一個操作，在背景上、在實際的情況上不一樣，他覺得罷免侯友宜是絕對不具正當性。

他也呼籲民進黨以這麼低的票數獲得執政權，希望民進黨能夠謙卑、和解，用友善的態度面對國民黨以及其他在野黨，在這個時候談罷免侯友宜，是賴清德的執政團隊遞出一個最不友善、鬥爭的一個訊息，5月才上任，馬上就要鬥爭，極度不適合。

他希望民進黨收回所謂罷免侯友宜的念頭或作為，能夠以和解、溝通、討論。

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