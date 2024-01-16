回應民眾黨 國民黨：新國會方向就是藍白協商4點聲明

去年10月30日國民黨主席朱立倫（左）與台灣民眾黨主席柯文哲（右）召開政黨協商會議。（資料照，記者王藝菘攝）

2024/01/16 11:15

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今（16）日上午發出新聞稿，回應民眾黨提出未來新國會的運作問題，強調將聽取並尊重立院黨團意見，至於具體方向，重提去年10月30日與民眾黨「政黨協商會議」，當時國民黨主席朱立倫提出、並獲民眾黨主席柯文哲認同，最後發布包括強化國會功能在內4點共同聲明，共同進行台灣第三波民主改革，避免「一黨獨大、贏者全拿」的「民主獨裁」，以及更進一步深化民主等。

國民黨強調，一定會盡到立法院最大黨的角色、發揮最強的監督力量，執行當初藍、白兩黨的政黨協商會議議題，包括「在兩岸方面，恢復台海和平與穩定，並依據中華民國憲法與兩岸人民關係條例，在對等、尊嚴、友善的原則下重啟兩岸對話，持續推動交流」、「共同主張『環境永續』、『國家安全』、『人民健康』、及『有序轉型』、堅守『財政紀律』等」、「在現行的憲政體制下，國會的功能可再一步強化，以及總統應赴立法院進行國情報告，聽取立院黨團建言後，再補充報告，行政院長應獲得立法院多數支持，重要部會首長應赴立法院聽證報告」等原則目標。

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國民黨強調，國民黨在「政黨協商會議」中對台灣未來發展提出的願景並無改變，還將著重揭密「高端採購合約」等民進黨政府採購弊端，以及「揭弊者保護法」等強化監督制衡之相關立法工作，積極發揮戰力，以民意為依歸，國民黨會走自己的道路，更歡迎理念相同的夥伴一起努力深化民主，避免過去幾年的民主獨裁、一黨威權式民選總統、獨大式的治理再度出現，才能符合民意的期待。

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