民眾黨8席立委成國會關鍵 沈榮欽預言「柯文哲操作招數」

沈榮欽針對未來柯文哲會如何操作民眾黨在立院8席立委影響力進行分析，引發網友熱議。（資料照）

2024/01/15 20:30

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024總統暨立委大選結束，藍綠不過半，民眾黨掌握下一屆立法院8席立委，成為「關鍵少數」。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽針對未來民眾黨主席柯文哲會如何操作他們在立院的8席立委影響力，引發網友熱議。

沈榮欽今天（15日）在臉書表示，民眾黨獲得立法院8個席次，且全是不分區立委，不少人好奇未來柯文哲會如何操作這8席立委影響國會運作，「其實很簡單，了解柯文哲者當不陌生，基本原則就是不要先踩死立場，以便在每一個議題上『待價而沽，價高者得』。遇到藍綠不合的議題，若白選擇與藍合作，可對外稱放下藍白合恩怨，在野黨聯合監督執政黨；若白選擇與綠合作，則可稱之是理性務實，放下黨派成見、共同謀國。」

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他接著說：「遇到藍綠一致的議題，白營若也與藍綠有共識，就可以稱民眾黨以國家利益為先，秉持理性務實原則，共同壯大國家；並找機會加蔥，以便日後宣傳功勞都在民眾黨；若與藍綠都沒共識，還能咆哮藍綠一樣爛，國會被藍綠綁架，不讓我們加蔥就是打假球，只有民眾黨真正在乎民意，一個抵五個。」

網友看完紛紛笑翻，「柯學家是你？」、「這篇大家務必存檔置頂！」、「我要在預言帖中留言」、「你把柯文哲的招數都先講出來了，人家要玩什麼？」、「可以這樣劇透的嗎？」、「都給你講完了啦」、「高腰褲想了好幾個晚上，正為自己的天縱英明竊喜不已的教戰法則，結果被你一語道破」、「包牌就是阿北的專業」。

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