立院龍頭選誰？民眾黨團要求有意角逐者針對「四承諾」表態

民眾黨不分區立委當選人一同召開記者會，說明針對未來立法院改革方案。（記者朱沛雄攝）

2024/01/15 11:25

〔記者黃靖媗／台北報導〕民眾黨8名不分區準立委今（15）日上午召開記者會，要求有意角逐立院龍頭的人做出修《立法院職權行使法》、強化人事同意權審查、強化立委利益迴避規範、公開透明院長經費等「四承諾」，並強調對民眾黨團而言「改革比位置重要」。

準立委黃國昌表示，第一個承諾為在第一個會期完成《立法院職權行使法》修法，並建立國會聽證調查制度；第二個承諾為在第一個會期修法強化人事同意權審查，立法院不應成為行政單位的「立法局」；第三個承諾為強化立委利益迴避規範，立委對自身利害關係強烈事項，不應提出質詢，也不應參與協商；第四，立法院長未來經費使用應落實公開透明原則。

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黃國昌表示，他相信要當立法院院長的人，遵守這樣基本的原則非常重要，民眾黨在立院院長選舉上，只有一個最重要的原則「改革比位置重要」，請兩大黨有志於國會龍頭的人，先清楚交代國會改革藍圖，具體回答是否接受這四承諾，這個會決定立院民眾黨團在正副院長選舉時，會採取的態度與立場。

至於未來若藍綠兩黨不理會民眾黨團提出的條件，該如何處理，黃珊珊說，他們今天只是先出考題，看兩黨要不要回答，待藍綠都提出答案後，他們會再討論下一步動作。

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