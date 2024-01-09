王義川三問江啟臣 總部主委賄選要說清楚

王義川表示，年輕人投民眾黨，就是在創造韓國瑜當立法院長的聲望跟正當性。（記者歐素美攝）

2024/01/09 14:41

〔記者歐素美／台中報導〕「川流不息，民主前行」大車掃，今天中午抵達台中市第八選區立委候選人謝志忠競選總部，王義川呼籲大家政黨票一定要投給民主進步黨，年輕人若投給民眾黨，就是在創造韓國瑜當立法院長的聲望跟正當性。

王義川表示，國民黨公開表示要讓韓國瑜當立法院長，民眾黨主席及總統候選人柯文哲也曾公開表示支持，因為要讓黃國昌當立法院副院長，所以民眾黨支持韓國瑜當院長，提醒大家政黨票一定要投給民主進步黨，若投給民眾黨就是在累積韓國瑜當立法院長的正當性及聲望，變成「眾望所歸」，所以年輕人票投民眾黨都是在創造韓國瑜當立法院長的聲望跟正當性。

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王義川說，小英將治理台灣國家的鑰匙交給賴清德，呼籲大家要「選對的人、走對的路」，這就是信任，小英曾設籍豐原，拜託大家這次豐原的票要開高，給小英面子，讓賴清德當選，豐原226，總統副總統選2號賴清德蕭美琴，立委選2號謝志忠，政黨票選6號民主進步黨。

王義川並公開問江啟臣，「你希望你的支持者，總統投侯友宜或柯文哲？」要江啟臣講清楚；新北市議員卓冠廷則呼大家全力搶救謝志忠，強調「川流不息，民主前行」環島專車，除了搶救王義川，也搶救激戰選區的候選人謝志忠，因江啟臣的競選部涉及賄選，江啟臣就算當選可能也做不下去，與其補選，不如一次投給2號謝志忠，不用補選。

王義川說，豐原出大事了！並連說6次「江啟臣你慘了！」，因為江的山城的競選總部主委涉賄選交保，交保代表有「代誌」；謝志忠則表示，賄選不倒，豐原不會好；賄選不倒，山城不會好；賄選不倒，台灣不會好，再度三問江啟臣，江的山城競選總部主委、副主委及柯姓里長是否涉及賄選交保，要江啟臣說清楚講明白。

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