《新北》蕭美琴合體4選將 籲「在路上去投票」

民進黨副總統候選人蕭美琴的「戰貓車隊」展開全台車掃行程，與立委候選人曾柏瑜一同催票。（曾柏瑜提供）

2024/01/09 05:30

陪賴品妤、曾柏瑜、吳崢、莊銘淵大車掃 支持者比勝利V回應

〔記者俞肇福、董冠怡、黃子暘／新北報導〕選戰進入倒數計時，民進黨副總統候選人蕭美琴的「戰貓車隊」昨天展開全台的車隊掃街行程，在新北市先後陪同黨籍立委候選人賴品妤、曾柏瑜、吳崢、莊銘淵進行車掃，沿途獲得許多民眾的揮手致意，紛紛比出二號「賴蕭配」的V型勝利手勢，蕭美琴也號召民眾響應「在路上，去投票！」

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戰貓車隊北台灣起步 拚立法院過半

蕭美琴昨天先到汐止區與賴品妤合體，蕭美琴說，她與總統候選人賴清德分進合擊，賴清德從南台灣車掃，她從北台灣起步，展開本週的台灣大車掃行程，為「賴蕭配」、各地的民進黨立委候選人及政黨票投給民進黨，全力催票。

蕭美琴馬不停蹄，下午也先後到新店區、中和區及永和區，分別陪同曾柏瑜、吳崢、莊銘淵三位選將車掃，沿途有許多民眾熱情地揮手回應，表達支持之意；蕭美琴也大力推薦黨籍立委候選人，呼籲投票支持讓民進黨在立法院拚過半。

蕭美琴表示，曾柏瑜充滿活力、熱情與理想，在大新店選區持續蹲點經營，好比她當年在花蓮縣持續深耕一樣，呼籲選民支持曾柏瑜，讓她成為民進黨在國會的青年戰將；曾柏瑜也呼籲給年輕人機會，翻轉大新店與國民黨的羅家。

另外，「搶救王義川大兵」昨展開環台「川流不息、民主前行」大車掃，民進黨不分區立委被提名人王義川、新北市議員卓冠廷與政治評論員李正皓，先後到三重區、中和區、土城區及林口區，接力為黨籍立委候選人李坤城、吳崢、吳琪銘與何博文助陣；王義川的車隊在土城掃街時，恰好與國民黨立委候選人林金結、不分區立委被提名人韓國瑜的車隊「狹路相逢」，雙方君子之爭，沒有火藥味。

停車場被指違規 廖先翔︰請家人改善

第十二選區立委候選人賴品妤昨天召開記者會指控說，有民眾向廖先翔家族租用停車位卻挨告竊占罪，後來證實是廖家侵占國有地牟利，廖家無本套利賺飽飽，民眾反而成了代罪羔羊，她公布「廖家弊案受害者專線」二六九○二三四五，呼籲受害者勇敢站出來，也要求廖先翔應該退選以示負責。

廖先翔回應說，針對家人的違規，他不迴避也沒有雙標，已請家人配合改善，賴品妤先前攻擊他的看板被他提告後，賴已心虛地將指控他個人的看板撤除，誰應該要退選，選民都很清楚。

2024總統大選

2024立委選舉

民進黨副總統候選人蕭美琴的「戰貓車隊」展開全台車掃行程，與立委候選人吳崢一同催票。（記者黃子暘攝）

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