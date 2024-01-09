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王義川、卓冠廷合體曾玟學掃街 叫陣邱鎮軍公開辯論

民進黨不分區立委候選人王義川及新北市議員卓冠廷發起的「川流不息、民主前行」全台大車掃今天上午來到苗栗市，2人和苗栗縣第二選區立委候選人曾玟學合體車隊掃街。（記者彭健禮攝）

民進黨不分區立委候選人王義川及新北市議員卓冠廷發起的「川流不息、民主前行」全台大車掃今天上午來到苗栗市，2人和苗栗縣第二選區立委候選人曾玟學合體車隊掃街。（記者彭健禮攝）

2024/01/09 14:21

〔記者彭健禮／苗栗報導〕由民進黨不分區立委候選人王義川及新北市議員卓冠廷發起的「川流不息、民主前行」全台大車掃今天上午來到苗栗市，2人和苗栗縣第二選區立委候選人曾玟學合體車隊掃街。王義川更嗆曾的對手、國民黨立委候選人邱鎮軍「年輕時打警察、長大當立委？」並叫陣邱出來辯論；曾玟學感謝義川大兵前來力挺，王義川到訪之處，都是激戰區，所以也代表這區非常非常有機會能夠拿下。

曾玟學表示，對手邱鎮軍陣營於昨天及今天稍早都大動作召開記者會，欲對鄉親打預防針消毒，也凸顯對手真的慌了、急了。尤其邱鎮軍終於在今天出來面對媒體，並承認自己就是當年圍毆警察事件的參與者之一，而他要再問邱鎮軍「你是不是那個拿酒瓶砸警察後腦杓的人？」

王義川也指，邱鎮軍承認了打警察，邱的房子出租給電子遊藝場，裡頭還發生毒品交易案，要求邱鎮軍出來公開辯論，無論是財產、毒品、政治獻金、電子遊藝場或是打警察等議題都歡迎，並嘆「年輕時打警察、長大當立委，這樣有道理嗎？」以後苗栗的鄉親要如何教導下一代。

此外，邱鎮軍今早召開記者會，主張反對廢除死刑，並指曾玟學曾公開贊成廢除死刑。曾玟學則回應，死刑存廢是一個民主國家經常討論的議題，邱鎮軍陣營所使用的影片是掐頭去尾的說法，若邱鎮軍對此議題如此有興趣，他也歡迎出來公開辯論。

王義川嗆曾的對手、國民黨立委候選人邱鎮軍「年輕時打警察、長大當立委？」並叫陣邱出來辯論。（記者彭健禮攝）

王義川嗆曾的對手、國民黨立委候選人邱鎮軍「年輕時打警察、長大當立委？」並叫陣邱出來辯論。（記者彭健禮攝）

王義川、卓冠廷合體曾玟學車隊掃街。（記者彭健禮攝）

王義川、卓冠廷合體曾玟學車隊掃街。（記者彭健禮攝）

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