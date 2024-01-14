三黨不過半爭國會龍頭 綠委：民主大聯盟首要試金石

立法院院會。（資料照）

2024/01/14 14:31

〔記者謝君臨／台北報導〕2024年大選落幕，新國會呈現三黨不過半局勢。對於2月1日的立法院正、副院長選舉，民進黨立委認為，這將是民進黨總統當選人賴清德揭櫫的「民主大聯盟」第一個重要試金石，未來不排除與不同政黨間會有各種合作的可能；但這並非單純從爭取選票的角度來看，而是著眼未來國政運作的需要。

立法院目前共有113個席次，本次大選後，民進黨從62席跌至51席；國民黨自37席增至52席，若再加上無黨籍立委陳超明、高金素梅，實質掌握54席，重回國會最大黨；民眾黨也從5席成長為8席，三黨均未單獨過半。

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對於新國會局勢，柯建銘昨指出，面對朝小野大的國會，民進黨過去也有經驗，就是一關一關來，他認為未來朝野對立會很嚴重，會想辦法用對話代替對抗。

另外，第11屆立委將於2月1日報到，當天也將投票選出立法院正、副院長。民進黨部分，現任院長游錫堃、副院長蔡其昌都順利連任；國民黨部分，列為不分區立委第一名的韓國瑜，也被視為角逐院長的熱門人選。屆時民眾黨將扮演關鍵角色，「藍白合」、「綠白合」都有可能，並藉此換取副院長的位置。

對此，柯建銘認為，面對新局勢及新挑戰，黨團團結最重要，「我們院長人選一定是游錫堃」，但如何合縱連橫，要有些上位性思考，內部也要討論一下。

民進黨立委王定宇表示，在三黨不過半的狀況下，立法院正副院長改選，將是賴清德揭櫫的「民主大聯盟」第一個重要試金石；未來不排除與不同政黨間會有各種合作的可能，但合作必須建立在「為台灣好」的理念價值上；不管最終結果為何，仍需給賴清德一些時間和空間，他會全力配合民進黨團的決定。

民進黨立委許智傑則直言，未來立法院龍頭將是游錫堃和韓國瑜的戰爭，民眾黨將是關鍵少數，兩黨勢必都要找民眾黨溝通，希望民眾黨可以做出最有利於人民的判斷。

此外，外界也認為，民進黨在國會未單獨過半的情況下，未來推動國政恐受嚴重挑戰，或許可組成聯合政府，這在前總統陳水扁時期，就有前例可循。

對此，民進黨立委賴瑞隆、郭國文表示，隨著選舉結束，隨之而來的是合作的開始，賴清德已多次說會用人唯才、不分黨派，未來也會邀集各黨派坐下來談，如何組成最堅強的團隊，持續壯大及團結台灣，因為讓國家繼續向前走是最重要的事，不用拘泥在聯合政府的名詞上，而是要實質推動、讓國政繼續往前走。

民進黨立委鍾佳濱則說，在談聯合政府前，或許可先從立法院長選舉合作開始思考，起正面示範作用，這並非從爭取選票的角度來看，而是著眼未來國政運作需要，也希望能打破民眾對於聯合政府的負面觀感。

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