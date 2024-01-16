鄭運鵬回應民眾黨國會改革主張 強調並非僅質詢方可「咆哮」

鄭運鵬也在臉書提出幾個國會改革具體建議，都是「不需修憲就能做到」的改革措施。（資料照）

2024/01/16 09:39

首次上稿 08:58

更新時間 09:39

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕扮演關鍵少數的民眾黨8位不分區準立委昨日召開記者會，要求有意角逐立院龍頭的人做出修正立法院職權行使法等「四承諾」。民進黨立委鄭運鵬昨晚在臉書發文表示，民眾黨要求國會改革不錯，但都只是口號、不夠具體，鄭運鵬也在臉書提出幾個具體建議，都是「不需修憲就能做到」的改革措施。

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鄭運鵬指出，立委要有質詢方和備詢方「平起平坐」的觀念，一般來說內閣制的閣員都是國會議員，大家地位一致，沒有質詢方可以「咆哮」、備詢方就不可以「咆哮」這回事，不要再討什麼「官員不能反質詢」這種幼稚的議事便宜。

鄭運鵬提到，立法院議事是由「立委多數決策」，列席官員無決策權，因此立法院議事進行應以「不同主張的立委」間、「針對提案內容」多方辯論為主，而非以「質詢官員」為主，現在以質詢為主的安排大部分是在重複質詢、浪費時間。

鄭運鵬表示，議事安排應該以「法定議程」和「專題報告」為主，質詢內容更不可以離題，必須授權輪值召委有足夠的權威可以當場要求「停止離題鬼扯」；針對想要「看報問政」、「現場發揮給官員難看」的新聞性質詢，改以定期定時的議程，執政黨立委理論上立場與行政部門一致、不得登記，不要浪費行政時間。

最後鄭運鵬也認為：「民進黨這次立委失利，這也表示議場有很多立法院運作的內行人在緊盯著在野黨所謂的國會改革和監督政府是否名副其實。」

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