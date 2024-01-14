「沒有人空手而歸」 矢板明夫評總統大選：反映台灣民主成熟

矢板明夫14日說，台灣此次大選沒勝者也沒敗者，每個人都受一點委屈，也都得一點便宜；互相監督、互相制衡，也許會走得更遠。（資料照）

2024/01/14 23:57

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024總統暨立委大選昨天（13日）順利落幕，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫14日表示，台灣主要3個政黨（民進黨、國民黨、民眾黨）對於這次選舉結果，沒有一方滿意，但也沒有一方是空手而歸，而這正反映出台灣民主的成熟！

矢板明夫14日在臉書發文透露，週日晚間他和其他國家來台見證大選的時政網紅一同聚餐，慶祝台灣選舉圓滿結束，「很多人之前並不認識，但透過網路彼此相知、神交已久，大家相見歡，度過了一個愉快的夜晚。這些網紅來自世界各地。透過每個人的自媒體頻道，將台灣大選的很多細節，呈現給全世界。讓全世界華人知道，台灣的民主是多麼可貴。他們的影響力，已經遠遠超過了新華社和中央電視台等中共的官媒。」

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矢板明夫表示，在這場聚餐開始時，他發表了簡短感言：「我認為，這場選舉沒有勝者，民進黨丟掉了立法院的多數；國民黨沒有選上總統；民眾黨總統選舉只選了第3名。但與此同時，這場選舉也沒有敗者，民進黨拿到總統；國民黨在立法院增加了15席；柯文哲空手套白狼，拿到了立法院的關鍵少數。」

他接著說：「這個結果，沒有人滿意，也沒有人空手而歸，這或許正反映了台灣民主的成熟。民主制度最先要學會的正是『妥協』，每個人都受一點委屈，也都得一點便宜。互相監督、互相制衡，也許會走得更遠。台灣社會也展現出驚人的成熟，在激情、熱鬧過後，今天就完全恢復了日常的平靜，好幾位網紅朋友都對此表示高度讚賞。」

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