藍鐵票區突圍！柯文哲竹縣衝高票 4大原因曝光

新竹縣是藍營鐵票倉，民眾黨柯文哲（左）在總統選票卻開出第二名，引發矚目；對此，民眾黨新竹黨部副主委林碩彥（右）歸納出四大因素。（記者廖雪茹攝）

2024/01/14 23:08

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣總統和立委投票結果，國民黨都是贏家，但白色力量民眾黨在總統選票開出第2名，勝過民進黨，引發矚目；對此，民眾黨新竹黨部副主委也是縣議員的林碩彥，歸納出4大因素。而藍、綠營領袖則都以此次經驗作為警惕，強調除了基層耕耘的地方紮根，未來要加強拓展網路社群的溝通管道和媒體訊息。

林碩彥表示，民眾黨票數衝高，第一是柯文哲的個人光環、領袖魅力，還有新竹故鄉的地緣關係。其次，民眾黨公職長期經營地方，除了他，還有竹北市游雅婷、寶山鄉鍾嘉祐2位代表，新豐區主任徐勝凌無公職但為民服務，曝光度高，加上逾200名志工總動員，讓這次竹北市和新豐鄉兩地摘下最高票。

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第三，林碩彥認為，民代助選應該揭露地方的問題、說出人民的需求，連結柯文哲的特質，而不是喊政績，像是他批評台大竹北分部、台灣知識經濟旗艦園區（璞玉計畫）、科學園區3期計畫以及五楊高架延伸案等重大建設，延遲太久，嚴重影響新竹縣的發展。

第四，竹北市東區和竹東外五里的新移民，主要是科技界、高社經地位的年輕家庭，信奉科學且理性，像他自己也在竹科工作15年，同質性高，較能引發共鳴。

新竹縣向來是國民黨藍營的鐵票倉，原本就占優勢，除了黨團結和資源支持，新竹縣黨部主委陳見賢表示，林思銘和徐欣瑩勝選，是兩人在地耕耘多年的努力成果；但竹縣年輕中間選民的力量不容小覷，未來應強化網路佈局。

民進黨新竹縣黨部主委也是竹北市長鄭朝方表示，新竹縣的人口上升，而其中居住在集合式住宅的選民，難以傳統方式來表達政見，是以網路與媒體訊息為主，這次詹紀緹和曾聖凱以新人之姿出戰，條件都不錯，但知名度的開拓相當辛苦，所以除了要累積基層耕耘，未來社群平台與通訊渠道，將是待加強拓展的溝通管道。

有地方人士分析，這次的總統大舉距下次地方選舉仍然有近3年時間，變數仍很大。綜觀這次柯文哲竹縣的選票分析，包含中間選民與淺藍淺綠，對於藍綠而言各有得失，以縣長盤來說，若民眾黨推出人選，藍綠都佔不了便宜，但可預測的是，民眾黨也不會如竹市的盤勢，因爲新竹縣傳統客家鄉鎮佔人口比例7成，柯文哲個人光環難以轉移，基本上還是會回到基層經營與政績光譜的選擇。

民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方表示，這次詹紀緹和曾聖凱以新人之姿出戰，條件都不錯，但知名度的開拓相當辛苦，除了要累積基層耕耘，社群平台與通訊渠道將是未來要加強拓展的溝通管道。（記者廖雪茹攝）

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