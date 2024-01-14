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台灣大選「多數人都很安靜」？ 鄉民直言：這才是理性選民！

2024總統暨立委大選於1月13日舉行投、開票。（資料照）

2024總統暨立委大選於1月13日舉行投、開票。（資料照）

2024/01/14 23:42

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024總統暨立委大選昨天（13日）順利落幕，相關話題持續在網上延燒。今（14日）有鄉民在網上表示，從投票結果來看，先前在網上罵政府、占據社群聲量的人似乎才是「少數人」，納悶為何都看不太到「代表多數的那群人」在網上發聲，只在投票時出來默默投下選票，引發其他網友熱議。

有鄉民今天（14日）在PTT 發帖詢問「沒人發現台灣多數人其實都很安靜嗎？」原PO表示，「看看網路上那些很吵的人，如今都已經被證實是少數人了，但他們從頭到尾，幾乎霸佔了所有社群聲量，一直到現在只要說他們是少數人，就會被群起攻擊。但可怕的是，真正代表多數人的那群人，竟然從頭到尾都沒什麼聲音！在網路上幾乎很難看見他們的存在，明明一堆文章都在酸，卻很少看見他們出來反駁，這樣的人，數量竟然多到整個輾壓那些很吵的少數人，根本就整個廢到笑啊！」

該篇貼文曝光後掀起激烈口水戰，一派網友稱「阿就中老年不太會用網路的那群」、「50歲以上投票人數佔一半啊」、「都是一堆不使用網路的老人票」；但也有不少網友直言，「這才是理性選民阿，投自己喜歡的，有什麼好吵」、「懶得上來吵而已」、「我相信台灣多數人即使立場不同，也不會像某些教徒嘴那麼壞，成天製造世代對立」、「隨便講幾句就被柯粉圍剿，久了就懶得理了」、「因為正常人都知道不要跟講不聽的人爭論」。

有鄉民14日在PTT發帖詢問「沒人發現台灣多數人其實都很安靜嗎？」引發網友口水戰。（圖翻攝自PTT）

有鄉民14日在PTT發帖詢問「沒人發現台灣多數人其實都很安靜嗎？」引發網友口水戰。（圖翻攝自PTT）

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