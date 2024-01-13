賴蕭配勝選 學者：台灣民意選擇民主自由陣線

民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴13日順利當選，台上感謝民眾支持。（記者塗建榮攝）

2024/01/13 23:54

〔記者鍾麗華／台北報導〕2024台灣總統大選，民進黨候選人賴清德當選總統，學者認為，這代表台灣民意仍選擇站在民主自由陣線，抗衡威權中國，台灣的選擇也影響全世界。賴清德勝選後，中國勢必出手施壓，不過，台灣緊密與世界聯結，西方民主自由國家也會願意團結來幫助台灣。

成功大學政治系教授洪敬富強調，總統大選雖不是統獨選舉，但在國安層次上，顯示台灣選民希望強而有力的國家領導人，能勇敢地向中共說不。而這也是民進黨連續3屆執政，打破過去8年政黨輪替的魔咒，台灣民意堅定地展現捍衛國家主權的立場。

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台大政治系副教授陳世民分析，選舉的結果代表「台灣將離中國越來越遠，統一已不可能」，中國勢必有強硬的回應，軍演、以商逼政、中止ECFA或再拉台灣的邦交國都是可能施壓方式，但他認為，無論如何，都沒有改變現在兩岸關係的大結構，西方民主自由國家會願意更團結來幫助台灣，對台灣而言，這是比較有利的。

洪敬富也認為，中國會給賴清德難堪，出很多障礙，這也在預料之中。賴清德在當選後到520之間，也會看中共的反應，把他所提出的「和平四大支柱」操作更加具體化，相信他的就職演說，會讓美國安心，也會對中國釋出台海穩定的善意。而中國全國兩會3月初召開，相信會對台灣新局有所回應。

陳世民表示，賴清德提出「和平四大支柱」，延續蔡總統兩岸與外交政策，簡單來講，就如賴清德所說的，增強台灣的實力去抗衡中國軍事壓力，轉變過去國民黨的「從中國走向世界」而是「從世界走向中國」，藉由跟世界間更為緊密的聯結，再發展跟中國之間的關係，也有自信跟中國進行互動。

洪敬富指出，兩岸關係必須放在美中台架構下來看，今年11月美國總統大選是非常重要關鍵，雖然美中科技戰擴大，美國也持續圍堵抗中，但烏俄戰爭、以巴戰事仍持續，讓美國分身乏力，加上美國國內的政治紛擾，是否能讓中國有機可趁，尚待觀察。

陳世民說，在中國如此強力介選、強大的軍事壓力下，賴清德仍能當選，顯示中共對台政策失敗無效、出現反效果，北京應徹底檢討。

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