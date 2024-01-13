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陸委會籲中共：尊重台灣民主選舉結果 理性面對兩岸新局

陸委會說，中華民國順利完成第8次的總統直接選舉，顯台灣人民無畏強權施壓，堅定守護民主自由價值的決心，呼籲中共尊重台灣民主選舉結果，理性面對兩岸新局。 （資料照）

陸委會說，中華民國順利完成第8次的總統直接選舉，顯台灣人民無畏強權施壓，堅定守護民主自由價值的決心，呼籲中共尊重台灣民主選舉結果，理性面對兩岸新局。 （資料照）

2024/01/13 23:24

〔記者鍾麗華／台北報導〕陸委會今晚說，中華民國順利完成第8次的總統直接選舉，我國除了再次向世人展現台灣人民深厚的民主素養，也充分彰顯台灣人民無畏強權施壓，堅定守護民主自由價值的決心，台灣人民所共同締造的民主成就，也再次獲得國際社會的一致肯定。陸委會也呼籲中共尊重台灣民主選舉結果，理性面對兩岸新局。

陸委會指出，我們高度遺憾中方在選前透過各種方式介入本次大選，企圖影響台灣人民的投票意向，事實證明這些做法適得其反，無助於兩岸關係正向發展，更不會改變台灣人民堅持民主自由生活方式的決心。

陸委會說，賴清德於今日發表當選感言即明確指出「維持台海的和平穩定，是擔任總統的重要使命。將依照中華民國的憲政體制，不卑不亢，維持現狀，在對等尊嚴的前提下，用交流取代圍堵，對話取代對抗，自信的和中國展開交流合作，增進兩岸人民的福祉，達到和平共榮的目標。然而面對中國的文攻武嚇，也有守護台灣的決心」。

陸委會強調，政府未來仍將堅定捍衛中華民國主權與台灣民主自由體制，不挑釁、不冒進，不在壓力下屈服，致力維持台海和平穩定的立場一貫，未來仍將秉持「四個堅持」，穩健處理兩岸關係。

陸委會呼籲中共當局務實面對，並完全尊重選舉結果及台灣民意，理性看待選後兩岸新局，放棄威權、僵化的政治思維，停止對台脅迫施壓，以開放的態度推動健康有序的兩岸交流，不設前提與我方進行溝通對話，共同為兩岸良性互動與區域和平穩定創造有利條件。

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