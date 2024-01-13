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勝選後首露面 賴清德：台灣締造民主勝利 成功抵禦外部勢力介入

正副總統當選人賴清德、蕭美琴稍早現身全國競總召開國際記者會，賴清德說，作為世界大選年最受矚目的第一場大選，台灣締造民主陣營的第一場勝利，成功抵禦外部勢力介入。（記者叢昌瑾攝）

正副總統當選人賴清德、蕭美琴稍早現身全國競總召開國際記者會，賴清德說，作為世界大選年最受矚目的第一場大選，台灣締造民主陣營的第一場勝利，成功抵禦外部勢力介入。（記者叢昌瑾攝）

2024/01/13 20:56

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賴清德：研議對手主張納入施政 人事布局不分黨派

〔記者陳昀／台北報導〕2024總統大選今天決戰，正副總統當選人賴清德、蕭美琴稍早現身全國競總召開國際記者會，賴清德說，作為世界大選年最受矚目的第一場大選，台灣締造民主陣營的第一場勝利，成功抵禦外部勢力介入，因為我們相信「自己的總統自己選」，國家會繼續走在正確的路上，不會走回頭路。

賴清德表示，感謝台灣人民共同寫下民主新頁，並向世界展現對民主體制的珍惜，這是我們永不放棄的堅持，也感謝兩位對手展現的民主風度，剛剛也接受他們恭賀的電話，恭喜他們的政黨在國會席次的斬獲，期待未來為國家團結合作。

賴清德指出，作為2024世界大選年最矚目的第一場大選，台灣締造民主陣營的第一場勝利，這場勝利有三個重大意義。首先，台灣告訴全世界，在民主跟威權之間站在民主這一邊，中華民國台灣會繼續跟國際民主盟友並肩同行。

賴清德表示，第二，台灣用行動成功抵禦外部勢力的介入，因為我們相信，自己的總統自己選；第三，三組候選人中，賴蕭配得到最多支持，代表國家會繼續走在正確的路上，不會轉向、更不會走回頭路。

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