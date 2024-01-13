賴清德：研議對手主張納入施政 人事布局不分黨派

民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴當選態勢底定，2人舉行國際記者會。（記者叢昌瑾攝）

2024/01/13 21:10

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勝選後首露面 賴清德：台灣締造民主勝利 成功抵禦外部勢力介入

〔記者陳昀／台北報導〕正副總統當選人賴清德、蕭美琴現身全國競總召開國際記者會，賴清德表示，他將深入研議2位對手的政見主張並納入施政方針，在人事布局也會不分黨派，施政上，各黨沒有共識、沒有急迫性的將擱置爭議，亟待解決的重大議題則建立政策溝通平台，尋求最大公約數；他重申，維持台海和平穩定是他的重要使命，必全力以赴，不負所托。

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賴清德表示，感謝蔡英文總統和執政團隊8年來盡心盡力，為台灣改革建設打下深厚基礎，賴蕭將在此基礎下加倍努力，讓國家穩健前行、讓人民過好日子。但民進黨未能維持國會過半席次，代表努力不夠、的確有虛心檢討的地方，選舉結果告訴他們，人民期待有能力的政府、有效力的制衡，民進黨充分理解、完全尊重。

賴清德指出，面對新的國會結構，台灣必須走向溝通、協商、參與、合作的政治，他會深入研議兩位對手的政見主張，只要福國利民，符合國家發展需要，都會納入施政方針；人事布局上將秉持「民主大聯盟」精神，不分黨派、用人唯才；未來施政部分，各黨派有共識的議題優先處理，還沒有共識、沒有急迫性的將擱置爭議、持續溝通；亟待解決的重大議題，例如勞保、健保的財務永續，他要建立政策溝通平台，擴大討論基礎，廣納民意參與，跨越政黨鴻溝，尋求社會最大公約數。

賴清德重申，維持台海和平穩定，是他擔任總統的重要使命，他將依照中華民國憲政體制，不卑不亢，維持現狀，在對等尊嚴前提下，用交流取代圍堵，對話取代對抗，自信地和中國展開交流合作，增進兩岸人民福祉，達到和平共榮目標，然而，面對中國文攻武嚇，他也有守護台灣的決心，他跟蕭美琴必定全力以赴、不負所託，選戰中的衝突跟激情應該到此為止，2300萬人民都是一家人，要繼續攜手團結合作，推動國家繼續往前。

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