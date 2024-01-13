前年我敗選很抱歉......陳時中：會檢討的政黨才會對台灣負責

賴清德蕭美琴台北市競選總部主委陳時中。（記者塗建榮攝）

2024/01/13 20:51

〔記者吳亮儀／台北報導〕前衛福部長、賴清德台北競選總部主委陳時中晚間在賴清德競選總部上為支持者們致詞，他表示，前年他競選台北市長敗選，他對各位很抱歉，「但勝選還我們公道，且會檢討的政黨才是偉大的政黨，才會對台灣負責」。

陳時中說，他今天要向大家表達感謝，還給執政團隊、衛福部和防疫同仁們一個公道，候選人們沒有愧對國家，交出了很好的成績，看到守住了總統「一切就安心了」。

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陳時中說，他自從敗選台北市長後，每天都在反省自己在過程中犯了甚麼錯誤，他很難睡得著，「我要來台北市再努力一次，看能否再翻轉過來，還一個公道、還給衛福部和防疫團隊一個公道」。

陳時中說，未來還有很長一條路要走，選舉的情況大家也看到了，大家在蔡英文總統的領導下成績非常好，但還沒有辦法做到一百分，但是年輕人看到社會進步卻沒有一百分會很懊惱，會想去寄託另外的人。

「想寄託另外的人，也要看對方能否被依托。」陳時中說，講話顛三倒四、抹黑的人是沒辦法的，未來一定要讓年輕人們知道為了國家、為了社會努力，會檢討的政黨才是偉大的政黨，才會對台灣負責。

陳時中說，「我們相信我們不會看錯人」，大家選出賴清德當總統，會跟隨蔡英文的四個堅持、四大經濟支柱，還有國家希望工程，都是治國藍圖，「但是立法院要過半很危險，但正因為有很多困難，大家要做賴清德的後盾，要把台灣帶領好」。

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