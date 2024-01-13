高雄鳳山立委尬鍾易仲 許智傑拉開領先差距

高雄第七選區鳳山藍綠激戰，許智傑一路領先鍾易仲，支持者湧入競選總部關心。（記者陳文嬋攝）

2024/01/13 18:58

〔記者陳文嬋／高雄報導〕2024年總統暨立委選舉今登場，高雄第七選區鳳山立委選舉藍綠激戰，民進黨立委候選人許智傑開票一路領先，國民黨立委候選人鍾易仲緊追在後，支持者心情隨之消長、起伏，過程十分緊張、刺激。

高雄市第七選區鳳山選舉人數29萬多人，鳳山區立委選舉這次有4個候選人，包括無黨籍里長轉戰立委洪啟修、司法改革黨王和平統一、國民黨議員挑戰立委鍾易仲、民進黨立委許智傑。

請繼續往下閱讀...

尤其藍綠戰況廝殺激烈，以上屆得票率而言，民進黨立委候選人許智傑得票數11萬4998票，得票率51.10%，國民黨立委候選人得票數8萬6127票，得票率38.27%。

藍綠許多支持者今天下午4時投票還未結束，各自湧入民進黨立委候選人許智傑、國民黨立委候選人鍾易仲競選總部關心，大家緊盯電視牆，觀看開票結果，心情也隨之消長、起伏。

鳳山有232個投開票所是全高雄市最多，目前已開95個投開票所，許智傑從開票一路呈現領先之姿，目前得票數40595票，支持者獲悉許智傑得票數拉開差距，現場歡呼聲四起，大家開心吶喊，不斷高喊加油！

鍾易仲目前得票數33400票緊追在後，支持者獲悉得票數不如預期，一度神色黯然，現場氣氛瞬間沉默，整個開票過程十分緊張、刺激。

2024總統立委選舉最新報導，請看自由時報大選專區

高雄第七選區鳳山藍綠激戰，許智傑一路領先鍾易仲，支持者送來花籃祝福「高票當選、眾望所歸」。（記者陳文嬋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法