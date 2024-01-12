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選前之夜大掃街 吳琪銘想起爸爸的話：一定認真回報鄉親

民進黨新北市立委第10選區候選人吳琪銘（中）今晚在上萬支持者簇擁下，三路「挺連任」大隊在土城市區掃街後，在海山捷運站廣場大會師。（記者吳仁捷攝）

民進黨新北市立委第10選區候選人吳琪銘（中）今晚在上萬支持者簇擁下，三路「挺連任」大隊在土城市區掃街後，在海山捷運站廣場大會師。（記者吳仁捷攝）

2024/01/12 23:13

〔記者吳仁捷／新北報導〕民進黨新北市第10選區立法委員候選人吳琪銘今晚在上萬名名支持者陪同下，與新北市議員林銘仁、彭一書兵分三路在土城市區徒步掃街，走到海山捷運站選前之夜會場，吳琪銘感謝大家，呼籲要堅持到最後一刻，讓他順利連任，繼續為大家服務。

吳琪銘說，他在選前之夜拜託大家，過去他一樣在這裡承諾鄉親，如果要做立委，就是要地方做大事，而他每一項政見都兌現、達成，象徵他承擔責任責無旁貸。他以前三峽鎮代會主席鄭志宏，替他安排造勢的兩個變形金剛機器人為例，代表未來推動三峽、土城AI園區的動力，未來台灣走向高科技路線，他要推動在土城設立科學園區，讓在地年輕人有舊又機會，獲得在場民眾支持。

吳琪銘向在場支持者分享，他要從政時，父親曾問他一句話，「當民意代表，欠人家那麼多，要如何還得起」，他說，「阿爸，我絕對要更努力」，父親再教誨他，「絕對不能虧欠鄉親」，而他一路來，都實實在在和大家在一起，絕對都是一步一腳印，包括今晚的掃街選前之夜。

吳琪銘想起父母親跟他說的話，他回答雙親，您們的兒子一定讓您們走出去很有面子。

吳琪銘想到他的父親，真的很感心，一輩子打拚起來，吳琪銘一定不會對不起父親、大家，一定秉持過去從鄉下來的精神，一定認真、努力完成大家的心願，他更與妻子、胞姊、胞妹、核心幕僚、支持者向眾人多次鞠躬，感謝支持者長年支持的恩情，獲得現場如雷歡呼、掌聲。

吳琪銘說，他聽到許多長輩的心聲，順利連任後，將在土城司法園區預定地、彈藥庫內推動設立科學園區，讓子弟不用跑到竹科上班，能在當地就業，讓長輩都能天天看到孫子，享受天倫之樂，這次也獲得藍營、無黨派，甚至AI教父宣明智、財經大師謝金河背書。

吳琪銘說，他推動土城、三峽科技園區的政見，也獲得民進黨總統候選人賴清德的支持，允諾這次雙雙當選後，將全力推動土城、三峽營造高科技園區，造就年輕人的就業機會。明天就要大選，希望在投票前一刻，大家都能幫忙催票、固票。

吳琪銘在土城市區掃街，在海山捷運站廣場大會師，與家族全體鞠躬感謝鄉親大力支持。（記者吳仁捷攝）

吳琪銘在土城市區掃街，在海山捷運站廣場大會師，與家族全體鞠躬感謝鄉親大力支持。（記者吳仁捷攝）

吳琪銘與家族全體鞠躬感謝鄉親。（記者吳仁捷攝）

吳琪銘與家族全體鞠躬感謝鄉親。（記者吳仁捷攝）

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