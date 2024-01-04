林金結政見會秀郭台銘聯署簽名政見 吳琪銘批：蹭郭董聲量

民進黨立委吳琪銘表示，4個多月來，他在土城、三峽舉辦超過120餘場鄰里、社團、百工百業、義消、雲林同鄉會等座談會，聽取基層心聲。（吳琪銘競總提供）

2024/01/04 16:50

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市立委第10選區（三峽、土城）立委候選人今天舉行政見會，國民黨立委候選人林金結發表政見，秀出鴻海創辦人郭台銘的聯名簽署的6大政見，表示要讓中華民國導向正確道路，希望能爭取郭粉的認同與支持；競選對手、爭取連任的民進黨立委吳琪銘表示，林金結僅出示郭台銘簽名，郭董沒有發聲支持或實際到場，只是想「蹭聲量」而已。

土城地區因為有鴻海的企業總部，因此侯選人都想爭取郭董表態支持，郭董在選前出國，目前尚未回國，林金結今天在政見發表會時，拿出一封他與郭台銘簽名連署的「為了這片所深愛的土地，我寫下這一封信」聲明，內容包括0至6歲國家養、全面落實AI教育、重經濟少口水、推動次世代核能、除弊興利打造廉能政府」。

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林金結表示，表示這些治國理念與願景，希望各界和郭台銘一起全力推動，也希望大家共同支持林金結。

對手吳琪銘則認為，郭台銘於去年12月5日就公開講這些政見，所有立委候選人都可採用，沒什麼特別，好的政見都會延續，例如自己推動AI科技園區廊道，包含科技界名人宣明智與財金專家謝金河都替自己背書，郭台銘的好友、前土城市長盧嘉辰也公開支持自己，所以林金結的出示這聲明，是在「蹭聲量」而已。

吳琪銘強調，他不僅重視企業高層看法，更重視百工百業的基層心聲，他3日到台北客運三峽站舉辦座談會，他與120餘位司機說明台65線延伸三峽、桃園等交通改善願景，去年11月起三峽、鶯歌市民都能喝到「翡翠水」，獲得在場運將、站方們熱烈支持；他在4個多月來，在土城、三峽舉辦超過120餘場鄰里、社團、百工百業、義消、雲林同鄉會等座談會，傾聽基層需求、心聲，當選連任會繼續幫地方服務和爭取建設。

國民黨立委候選人林金結在政見會秀出與鴻海創辦人郭台銘的連署簽名政見。（林金結競總提供）

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