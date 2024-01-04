林金結政見會秀郭台銘聯署簽名政見 吳琪銘批：蹭郭董聲量
〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市立委第10選區（三峽、土城）立委候選人今天舉行政見會，國民黨立委候選人林金結發表政見，秀出鴻海創辦人郭台銘的聯名簽署的6大政見，表示要讓中華民國導向正確道路，希望能爭取郭粉的認同與支持；競選對手、爭取連任的民進黨立委吳琪銘表示，林金結僅出示郭台銘簽名，郭董沒有發聲支持或實際到場，只是想「蹭聲量」而已。
土城地區因為有鴻海的企業總部，因此侯選人都想爭取郭董表態支持，郭董在選前出國，目前尚未回國，林金結今天在政見發表會時，拿出一封他與郭台銘簽名連署的「為了這片所深愛的土地，我寫下這一封信」聲明，內容包括0至6歲國家養、全面落實AI教育、重經濟少口水、推動次世代核能、除弊興利打造廉能政府」。
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林金結表示，表示這些治國理念與願景，希望各界和郭台銘一起全力推動，也希望大家共同支持林金結。
對手吳琪銘則認為，郭台銘於去年12月5日就公開講這些政見，所有立委候選人都可採用，沒什麼特別，好的政見都會延續，例如自己推動AI科技園區廊道，包含科技界名人宣明智與財金專家謝金河都替自己背書，郭台銘的好友、前土城市長盧嘉辰也公開支持自己，所以林金結的出示這聲明，是在「蹭聲量」而已。
吳琪銘強調，他不僅重視企業高層看法，更重視百工百業的基層心聲，他3日到台北客運三峽站舉辦座談會，他與120餘位司機說明台65線延伸三峽、桃園等交通改善願景，去年11月起三峽、鶯歌市民都能喝到「翡翠水」，獲得在場運將、站方們熱烈支持；他在4個多月來，在土城、三峽舉辦超過120餘場鄰里、社團、百工百業、義消、雲林同鄉會等座談會，傾聽基層需求、心聲，當選連任會繼續幫地方服務和爭取建設。