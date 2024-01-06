超級星期六攻侯友宜本命區 蔡英文為吳琪銘站台「他是我兄弟」

總統蔡英文表示，立委吳琪銘是她的兄弟，沒有吳琪銘沒當選，她會很傷心。（記者翁聿煌攝）

2024/01/06 13:08

〔記者翁聿煌／新北報導〕總統蔡英文一週兩度為民進黨新北市土城三峽區立委吳琪銘站台助選，蔡英文說「他是我兄弟」，她當總統時，吳琪銘對黨的政策全力相挺，如今吳琪銘競選連任，她當然要來幫吳琪銘，蔡英文告訴台下支持者「吳琪銘沒當選我會很傷心」，激發全場情緒高喊「吳琪銘凍蒜！」

蔡英文今天到土城五穀先帝廟參拜祈福，並且為吳琪銘輔選，蔡英文進場時受到民眾熱情歡迎，還有人喊「總統我愛妳」讓她笑容滿面，蔡英文說她為什麼要來土城很多趟，就是因為土城很重要、吳琪銘很重要。

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蔡英文指出，吳琪銘不僅在地方服務紮實，在立法院對於國家推動的重大政策更是全力相挺，土城近年在吳琪銘的努力下，各項建設都有長足的進步，包括捷運工程、共飲翡翠水，土城工業園區也從傳統工業發展到高科技及製造業，帶動土城的發展。

蔡英文表示，她執政7年多來，大力投資基礎及公共建設，經費高達4兆元，讓國家能夠持續穩定發展，也讓台灣能轉型接軌未來，也因為國力增長、稅收增加，所以能挹注社會福利，將長照經費從50億元增加至870億元，並且推動「0-6歲國家陪你一起養」、「就讀私立大學減免學雜費3.5萬元」、「300億元減少年輕人租金負擔」等。

蔡英文表示，最能夠延續蔡英文路線的就是民進黨的「賴蕭配」，確保台海和平，堅持民主自由體制。

總統蔡英文與立委吳琪銘赴土城五穀先帝廟參拜祈福，受到熱情歡迎。（記者翁聿煌攝）

總統蔡英文陪同立委吳琪銘到五穀先帝廟參拜，受到支持者熱情歡迎。（記者翁聿煌攝）

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