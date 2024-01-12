「搶救王義川」環島行完結 蔡總統錄影驚喜催票

蔡英文總統錄製影片，為民進黨不分區立委候選人王義川及同行的李正皓、卓冠廷加油打氣。 （圖擷取自影片）

2024/01/12 16:12

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨發言人卓冠廷、政治評論員李正皓發起的「搶救王義川大兵行動」，8日展開「川流不息環台大車掃」，今天在新北汐止劃下句點，蔡英文總統也錄製影片，為民進黨不分區立委候選人王義川及同行的李正皓、卓冠廷加油打氣，同時呼籲支持者一定要出門投票，讓台灣繼續走在民主路上，走向世界。

蔡英文開場時先幽默地要大家別擔心，雖然很多網友發起「去海邊接蔡英文」的活動，但她已經回到總統府，繼續為台灣打拚。

請繼續往下閱讀...

蔡英文說，「川流不息民主前行」大車掃環島一圈，應該看到許多台灣人的良善，以及民主路上的陽光燦爛，為了守護台灣的民主自由，以及這塊土地美麗的風景，大家要一起繼續努力。

蔡英文認為，透過這次選舉，努力讓社會更了解民進黨的政策和目標，她也相信成長在民主化年代的年輕世代，已經能夠肩負國家的重任，帶領台灣，穩健地走向下一個階段。她將在520畢業，希望自己卸任後也有機會去環島、到處走走，看看這些年，她和大家一起改變的台灣。

最後，蔡英文呼籲支持者，明天就是1月13號投票日，拜託大家一定要出門投票，集結最大的力量，讓台灣繼續走在民主路上，走向世界，謝謝大家！

「搶救王義川大兵」也在臉書轉發蔡總統影片，笑稱他們原本擔心最後一天沒有新聞，為了搶曝光要讓王義川剃光頭，可能是蔡總統捨不得王義川剃頭，才特別錄了一段影片，為他們的環島之旅劃下完美的句點，搶救王義川的頭髮。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法