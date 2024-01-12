雙姝互槓！高嘉瑜砲轟買豪宅 李彥秀推片反擊

李彥秀中午推出影片反擊高嘉瑜。（取自李彥秀臉書影片）

2024/01/12 16:15

〔記者楊心慧／台北報導〕選前最後一天，台北市第四選區（內湖、南港）民進黨高嘉瑜今上午PO出影片，批評國民黨對手李彥秀在中國、美國買豪宅，收潤泰集團政治500萬等，最後更用字幕說：「你要立委美國、中國都買豪宅，就投三代世家李彥秀」、「你要立委唯一打財團抓弊案，請投平民代表高嘉瑜」；李彥秀中午也推出影片反擊，並說她不會被抹黑擊倒，平常都在做秀的人，到選舉才到處抹黑打卡，不相信選舉的奧步，能贏過認真打拚。

李彥秀在中午PO出反擊影片，內容多為呼籲民眾出來投票、支持她，並放上高嘉瑜在唱歌的畫面，她表示自己不能被抹黑擊倒，明天需要大家出來力挺正直與良善，她始終相信港湖鄉親的真誠、善良、聰明、智慧，平常服務找不到人，選舉時才四處行兩三

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步，平常都在做秀的人，到選舉才到處抹黑打卡，相信港湖鄉親都看在眼裡。

李彥秀說，她不相信選舉的奧步能贏過認真打拚，不相信打卡作秀能取代專業用心，她必須要拚，因為她不能被抹黑打倒、不能被謊話打敗，「我是1號李彥秀，守護港湖，我永遠與您並肩同行，需要您在最後關鍵幫忙拉票，需要您明天出來力挺正直與善良，走進投票所投李彥秀一票，挺港湖勝利一票、挺孩子未來一票。」

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