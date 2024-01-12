《港湖雙姝交戰》高嘉瑜拜票遭辱罵 李彥秀代母道歉

民進黨立委候選人高嘉瑜昨於中研市場拜票，遭國民黨對手李彥秀母親辱罵，事後談到此事一度落淚。（記者楊心慧攝）

2024/01/12 05:30

高赴中研市場掃街 質疑「李彥秀收財團獻金」 李母不滿怒罵

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市立委第四選區（內湖、南港）選情激烈，民進黨候選人高嘉瑜昨到南港區中研市場拜票，高喊「李彥秀收財團政治獻金、買美國豪宅」，沒想到竟遇到國民黨候選人李彥秀的媽媽，遭辱罵「肖查某」，高嘉瑜昨下午談到此事一度落淚，但表示是想到很多支持者鼓勵才哭；李彥秀則於下午道歉，並表示母親盛怒下所說的話不妥當，向高嘉瑜表示歉意。

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吳欣岱搶票 高嘉瑜連任陷苦戰

高嘉瑜面臨台灣基進台北黨部主委、立委候選人吳欣岱瓜分選票陷入苦戰，選戰期間不斷對綠營選民道歉，近期更狂打李彥秀，甚至在選舉公報做與李對比的表格，內容包含高嘉瑜追回聯開百億、李則是收潤泰五百萬獻金等，並在掃街拜票時高喊宣傳李彥秀「作為」，另也爭取網紅、醫界、僑胞支持，邀請他們到競總力挺。

陳時中站台 讚有問政品質

高嘉瑜昨下午邀請民進黨總統候選人賴清德台北市競總主委陳時中、台北市黨部主委張茂楠車隊掃街拜票，陳時中八度為高嘉瑜站台，並表示高嘉瑜近年憑藉著「年輕力量」為民發聲，雖然是尖銳的，但代表有問政品質，並獲立委評鑑第一，而在民進黨做了決議後，高也遵守決議，符合民主的少數服從多數精神。

高嘉瑜昨上午到中研市場拜票並高喊「李彥秀收財團政治獻金、到美國買豪宅」，卻遇到李彥秀母親怒罵，「高嘉瑜你肖查某、起肖是不是」、「是在公三小、神經病嗎？」高則向對方說「謝謝李媽媽」，並反問「李彥秀為何到中國、美國買豪宅？錢從哪裡來？是不是收潤泰政治獻金？」李母則說是李彥秀有本事，甚至還問高「林秉樞為什麼打你？」

高嘉瑜表示，她盡量避開李媽媽，並請她別激動，但李媽媽仍一路跟隨，甚至用她被打的事在傷口撒鹽，指李彥秀之前用打拳擊的方式消費暗諷她，如今李媽媽也用這種方式。高隨後強調，仍會持續到其他市場拜票，因支持者熱情的支持、鼓勵；此時高一度激動落淚，但她解釋是想到支持者的鼓勵，並不是被李媽媽罵才哭。

李彥秀︰母親盛怒發言不妥當

李彥秀昨表示，母親盛怒下所說的話，她認為並不妥當，並向高嘉瑜表示歉意，並說在高不幸遭到家暴時，她第一時間就公開力挺聲援，更譴責施暴者，並喊話高嘉瑜要勇敢、別姑息，全國姊妹都會是其臂膀，未來她也將盡一切的力量，從法律、政策保護受害者，防止家暴發生。

高嘉瑜的父親昨現身高嘉瑜競選總部並受訪表示，其實不用安慰高嘉瑜，她就能處理得很好，但他也說既然要走這條路就要接受更多的批評，平常心看待就好。

2024立委選舉

台北市立委第四選區民進黨候選人高嘉瑜昨於中研市場拜票，遭國民黨候選人李彥秀的媽媽辱罵「肖查某」。（取自高嘉瑜影片）

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