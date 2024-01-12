李彥秀為母辱罵道歉 高嘉瑜盼多點同理心、不是嘴上說說

高嘉瑜今上午於內湖737市場掃街拜票，並接受媒體訪問。（記者楊心慧攝）

2024/01/12 12:16

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市第四選區（內湖、南港）民進黨立委高嘉瑜昨於市場拜票，高喊國民黨對手李彥秀收財團政治獻金、買美國豪宅，卻遇到李彥秀的媽媽，辱罵她「肖查某」，甚至拿高嘉瑜前男友林秉樞毆打一事反問：「妳為什麼被打？」李彥秀昨也道歉，並表示母親盛怒下所說的話不妥當；高嘉瑜今受訪時表示，這對受害者來說是非常不公平的事，希望能多一點同理心去理解，而不是嘴上說說。

李彥秀在上個月12日舉辦拳擊活動，提倡性別平等，但看在高嘉瑜眼裡是傷口撒鹽，高嘉瑜今表示，李彥秀從之前的拳擊事件就在消費家暴，李媽媽昨天也拿這個來攻擊，雖然少數傳統的人，可能會有這樣的想法，但對於受害者或是對於長期被受到很多傷害的女性來講，是非常不公平的事，她也希望能夠多一點同理心去理解，不是嘴上說說，而是能夠用具體的行動。

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高嘉瑜說，當初她站出來，最主要就是要讓大家知道，不要害怕站出來、會有很多人支持，當他們這樣攻擊、謾罵或是訕笑時，對於所有受害者來講，是二次傷害，她仍會堅持、堅強，也會努力，讓大家知道她還是非常的陽光，讓大家知道其實這只是少數人的想法，多數人還是會支持受害者，她也在立法院推動關於家暴、受害者保護法的修法，希望大家能勇敢站出來。

高嘉瑜指出，過去她在立法院推動居住正義實坪制、降低汽車進口關稅及貨物稅，或是在議員時期揭發的雙子星、南海控股案，或是京華城的容積案、大巨蛋案、松菸文創案、內湖聯開案、南港國產案，她都站在第一線幫民眾揭弊、打建商財團，跟民眾站在一起，這就是她的價值，相信大家也都有看到，會給她支持，她堅定的相信選民有智慧，且眼睛雪亮，看得到誰做最多。

被問到選前最後一天想和支持者說什麼，高嘉瑜表示，這些日子以來，很多人給她加油，包含年輕人、帶著小孩的媽媽，甚至是很多小朋友都給她鼓勵加油，讓她覺得其實一直以來都是有很多人默默支持，明天就是投票日，希望2024年國會過半才能守住台灣，尤其是台灣的民主的路線繼續堅定走下去，其中內湖南港就是關鍵一席，必須要團結，她也會努力守住這席。

高嘉瑜今上午於內湖737市場掃街拜票，並接受媒體訪問。（記者楊心慧攝）

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