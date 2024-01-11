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賴清德：民進黨提最好立委選將 不會洩密、打警察、佔國土蓋豪宅

「台灣美德站出來，凱道護國之夜」11日在凱道舉行，民進黨正、副總統候選人賴清德、蕭美琴出席。（記者方賓照攝）

「台灣美德站出來，凱道護國之夜」11日在凱道舉行，民進黨正、副總統候選人賴清德、蕭美琴出席。（記者方賓照攝）

2024/01/11 22:39

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴今晚在總統府前舉行「凱道護國之夜」，賴清德除了提出「4個保證」之外，也為立委候選人催票，他保證民進黨提出的是最好的名單，不會洩密給外國、侵佔國土蓋豪宅、打警察或跟黑道牽扯不清，請大家支持。

賴清德說，他要跟蕭美琴提出「4個保證」，賴蕭配方向已經確定，對的路就繼續走下去，但國家的引擎在國會，國會力量夠，車子才能夠行得穩、跑得快，希望台北市8位優質立委候選人能「八仙過海」，懇請國人支持民主大聯盟區域立委候選人之外，不分區立委也都是跨黨派、跨世代、跨領域的優秀人才，包含郭昱晴、陳俊翰、王義川等人。

賴清德也向民眾保證，民進黨的名單就是最好的名單，絕不會把潛艦機密洩露給外國，也不會侵佔國家土地蓋豪宅，更不會有人打警察或跟黑道牽扯不清，民進黨的提名標準，比法律規定還嚴格。

賴清德指出，民主是他們的信仰，進步是他們的價值，期許大家一起為台灣的未來、為國家的存續全力以赴，若大家覺得過去8年做得不錯，讓台灣變得更好，懇請國人投下3票民進黨，讓有經驗、有方向的團隊繼續做下去；若對過去8年不夠滿意，希望台灣可以更好，三組候選人裡面只有他與蕭美琴做足準備，並提出「國家希望工程」，也會持續檢討改進，讓台灣一定比過去更好。

最後，賴清德呼籲，每一票都是台灣團結進步的力量，不但要美德雙全、穩健向前，還要國會過半、改革作伴，拜託國人週六一定要出門投票，三票民進黨，一起迎接勝利，「大家作伙拚、鬥陣；一起為台灣、一起拚未來」。

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