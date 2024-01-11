賴清德：總統府已成民主堡壘 讓世界知道台灣人民對自由民主的堅持

民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴今晚在凱道舉行造勢晚會，壓軸致詞的賴清德一上場，全場大喊「總統好」。（記者方賓照攝）

2024/01/11 22:14

〔記者陳昀／台北報導〕2024總統立委大選在即，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴今晚在總統府前凱道舉行「凱道護國之夜」，壓軸的賴清德上場表示，許多對抗威權的民主運動都在凱達格蘭大道舉行，這裡是從威權走向民主的道路，總統府內辦公的人，也從獨裁者變成人民的公僕，總統府已經成為民主堡壘，請大家讓全世界知道台灣人民對自由民主的堅持、走向世界的期盼，讓台灣繼續在國際舞台發光發熱。

今晚蔡英文總統、前行政院長蘇貞昌、行政院長陳建仁、副院長鄭文燦等人同台齊聚，並與台北市8位立委候選人、競選總部幹部等同台高喊「賴蕭配」凍蒜，展現團結氣勢。開場前現場已突破5萬人，到晚間9時現場宣布超過15萬人，眾人高舉「選對的人，走對的路」旗幟，還有人自主製作「Keep Taiwan Free」、「唯一支持美德挺台灣」、「民主路不回頭」等看板，場面熱絡。

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賴清德一上場，全場就大喊「總統好」，賴也以「未來的副總統」介紹身旁的副手蕭美琴，賴說，後天台灣就要迎接新時代，選出新的總統、新的國會，感謝大家熱情參與今晚「凱達格蘭護國之夜」，台灣的選擇全世界都在看，是要走向未來，還是要走回過去，到底要迎向世界，還是鎖進中國，是要堅守民主價值，還是向威權專制低頭，命運完全掌握在我們自己手上。

賴清德表示，凱達格蘭大道以前叫做介壽路，為了慶祝已故總統蔣介石誕生而取名，現在這裡叫凱達格蘭大道，紀念台北最早的原住民族，這是台灣民主發展過程中最具意義的一條路，廢除刑法100條、反核四、太陽花運動、同志大遊行及許多對抗威權的民主運動，通通都在這裡。

賴清德指出，這條路就是從威權走向民主的道路，背後的總統府，以前辦公的是獨裁者，現在取而代之的是人民的公僕，由國家的主人用一張張選票選出來的，今日總統府已經成為民主象徵、一座民主堡壘，我們要讓全世界知道，台灣人民對自由民主的堅持、走向世界的期盼，我們有信心繼續走下去，迎接各項挑戰，讓台灣繼續在國際舞台上發光發熱，請大家為台灣、為下一代拚到最後，確保最後勝利。

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