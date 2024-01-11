高喊民進黨最具進步價值 蕭美琴：阮是驕傲的台灣囝仔

民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴今（11日）在凱道舉辦「台灣美德站出來，凱道護國之夜」。（記者方賓照攝）

2024/01/11 22:32

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴今（11日）在凱道舉辦「台灣美德站出來，凱道護國之夜」，蕭美琴高喊，民進黨是最具有進步價值的團隊，儘管台灣歷史有太多苦難，在國際被無情打壓，但台灣人擁有永不放棄的精神，「志氣是恁甲阮號的名，阮是驕傲的台灣囝仔」，進步這條路要繼續走，要走對的路、選對的人。

民進黨今晚於凱達格蘭大道舉辦造勢晚會，包括賴清德、蕭美琴、總統蔡英文、行政院長陳建仁、前行政院長蘇貞昌、前衛福部長陳時中、國政藍圖召集人鄭麗君等大咖接力助陣，全黨將士用命、力拚「總統勝選、國會過半」目標。現場人潮洶湧、旗海飄揚，氣氛相當熱烈，主辦單位於晚間10時5分喊出人數已突破20萬人。

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蕭美琴致詞時提到，她今早在屏東教會牧師的帶領下祈禱，期盼能給她智慧和才能，襄贊賴清德守護台灣，顧台灣的和平民主、促進台灣的經濟、確保台灣的公義與永續，「我們的力量來源在於人民」，盼台灣能夠繼續進步，帶領台灣、壯大台灣，在世界上更有尊嚴、面對世界更有自信。

蕭美琴說，她這幾天掃街過程，聽到很多鄉親的鼓勵，也發現女性特別多，尤其是高喊「我愛妳」的女性，相信大家知道，民主進步黨是最重視性平、具有進步價值的團隊，大家一起衝破了好多的天花板，一起創造了台灣傲人的成績，也一起創造了在亞洲最自由、最進步的社會。

蕭美琴感性說道，感謝大家始終站在一起，雖然台灣歷史有太多苦難，有亞洲最長的戒嚴、被無情打壓孤立，但就像稍早助講的不分區立委候選人陳俊翰永不放棄的精神，這就是台灣人的精神，滅火器樂團剛才演唱的歌詞提到，「志氣是恁甲阮號的名，阮是驕傲的台灣囝仔」，這句歌詞是她在美打拚期間經常聽，「台灣囝仔的精神，就是蹽溪過嶺、克服萬難、永不放棄」。

蕭美琴強調，民進黨做了很多，帶動台灣的進步價值，也讓台灣更自由、更繁榮，雖然不是100分、雖然不完美，但她感謝支持者的陪伴，給予彼此最溫暖的鼓勵和疼惜。

「阮是驕傲的台灣囝仔」，蕭美琴呼籲，進步的這條路要繼續走，繼續走對的路、選對的人，「出來投票，出來堅持進步這條路，有你、有我，我們大家都不會孤單」。

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