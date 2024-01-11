一席話感動凱道15萬人 「罕病生命鬥士」陳俊翰號召挺賴蕭配

「台灣美德站出來，凱道護國之夜」上，「罕病生命鬥士」陳俊翰，感性陳述成長及從政心路歷程。（記者方賓照攝）

2024/01/11 22:04

〔記者陳政宇／台北報導〕大選決戰倒數2天，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴今（11日）舉辦「台灣美德站出來，凱道護國之夜」，排名不分區第16名的「罕病生命鬥士」陳俊翰，感性陳述成長及從政心路歷程，並呼籲國人支持民進黨「賴蕭配」及立委人選，將台灣打造成一個公義、溫暖的社會；一席話感動15萬在場支持者，許多人眼眶泛紅落淚，台下也響起如雷的打氣加油聲。

民進黨今晚於凱達格蘭大道舉辦造勢晚會，包括賴清德、蕭美琴、總統蔡英文、行政院長陳建仁、前行政院長蘇貞昌、前衛福部長陳時中、國政藍圖召集人鄭麗君等大咖接力助陣，全黨將士用命、力拚「總統勝選、國會過半」目標。現場人潮洶湧、旗海飄揚，氣氛相當熱烈，主辦單位於晚間9時3分喊出人數已突破15萬人。

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陳俊翰上台時，一路相伴的媽媽也隨行在側。陳致詞說，這是他人生第一次參與的大型造勢晚會，獻給民進黨守護台灣之夜，他覺得很光榮，正如大家所見，他只有眼睛、嘴巴和手指後端能有動作，幾乎是全身癱瘓，有很多人會說命運對他很殘忍，讓他從小罹患這樣的疾病，多次徘徊生死關頭，也讓他體會到生命的價值，讓他更珍惜所擁有的一切。

陳俊翰表示，他很感謝有很多認識，或不認識的貴人伸手幫助度過難關，但全台超過120萬身心障礙者，不是所有人都像他這麼幸運，能實現自我價值的人很少，因此他承擔責任和使命，在這次參選前完全是政治素人，他之所以選擇走入政治，是因為賴清德提出對台灣未來的國家發展願景，包括兩岸、國防、外交、經濟、照護等不同領域的政策規劃，賴要打造台灣成為一個公義、溫暖的社會，提出對很多社會族群、特別是兒少、長者和身心障礙者的權益保障，這與我多年來的努力相同。

陳俊翰說，他因此受到民進黨邀約，成為不分區團隊的一員，即便不在安全名單內，但不論當選與否，他的初衷都不會改變，會在任何位置盡最大努力，爭取對社會弱勢權益的保障，也希望透過自己的參選，能讓社會注意到，周遭有很多弱勢者、罕見疾病患者受到很多限制、而沒有平等的機會，可以過自己想過的生活，或實現自己的理想，但賴清德和蕭美琴若能當選，民進黨執政團隊和立法委員能讓社會弱勢者能有更多權益保障，讓台灣人權能向前邁進。

談及此處，陳俊翰一度哽咽語塞，台下響起如雷的打氣加油聲。他接著說，台灣面臨很重要的關鍵發展時刻，世界上包括烏俄戰爭、以哈戰爭，世界局勢面臨冷戰以來最緊繃的時刻，當對抗威權持續進行，台灣需要選出一位具有完整中央地方執政歷練的領導人，並提出政策規劃，才能帶領台灣穩健向前。

陳俊翰強調，更重要的是，除了支持賴清德，若要落實執政團隊政策，必須要有國會多數做為最強後盾，才能推動相關法案，若民進黨在國會無法取得多數席次，台灣未來可能面臨空轉，呼籲大家站出來投給賴蕭配，區域立委支持民進黨所提出的最優秀候選人，政黨票支持6號民進黨最專業多元的團隊。

「台灣美德站出來，凱道護國之夜」11日在凱道舉行，賴、蕭支持者踴躍出席相挺。（記者方賓照攝）

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