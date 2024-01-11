陳時中斥藍白「造謠出一張嘴」 心疼防疫團隊承受無情攻擊

陳時中（中）上台致詞。（記者方賓照攝）

2024/01/11 20:41

〔記者吳亮儀／台北報導〕民進黨今天（11日）晚間在凱達格蘭大道舉辦「TEAM TAIWAN凱道護國之夜」，台北競選總部主委陳時中指出，在野黨仍不斷在拿疫苗抹黑防疫和執政團隊，當他和防疫團隊承受一波一波抹黑時，國際卻拿出各項報告顯示台灣是防疫模範生，「感謝防疫團隊和衛福部團隊在承受這麼多無情攻擊後，仍堅守崗位做對的事」。

陳時中說，回顧過去幾年，國際上有疫情、有戰爭、有中共的文攻武嚇，有境外勢力、假訊息想要滲透台灣，對台灣來說，「外面風真的很大」，但在蔡英文總統的帶領下，台灣的進步有目共睹，台灣在風雨中穩步向前，還度過了一場百年大疫，經濟表現也比其他國家更優秀。

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陳時中說，在野黨因為過去的政績比不過這八年，只能用假訊息來干擾選舉，抹黑政府、也抹黑全民防疫的成果，防疫時期到現在，特定人士持續把疫苗採購議題當作政治提款機，因為知道採購合約附帶保密條款，就大肆造謠合約文件要「封存30年」，向大眾傳遞錯誤的訊息。

陳時中說，如果政府按照藍白兩黨的要求片面毀約，那請回答兩個問題，台灣若有片面毀約的紀錄，以後誰還敢與台灣做生意？違約後如果面臨官司、求償的問題，請問誰來賠償？誰要對違約的後果負責？又是防疫團隊嗎？

陳時中強調，疫苗採購合約雖然不能向大眾公開，但是司法機關不受保密條款限制，所以包括議約的資訊、保密的條款、價格，早就已經送司法機關檢閱調查，兩年來，一共有63個疫苗採購相關的指控，由台北地檢署3位檢肅黑金主任檢察官調查，最後都查無不法，全數簽結，司法的結果明明白白，藍白兩黨卻還是假裝不知道，一直要求台灣政府違反合約，破壞台灣的誠信，最後變成造謠的出一張嘴，闢謠的要跑斷腿。

陳時中說，疫情過去後，台灣防疫表現的數據、世界排名、各廠牌疫苗真實世界的保護率數據一一浮出檯面，台灣國產疫苗保護力的真實世界資料分析（Real World Data Analysis），在2023年12月28日被國際期刊《Emerging Infectious Diseases》接受，證明台灣自主研發、生產的新冠疫苗，具有非常好的保護效益。

陳時中說，世衛組織（WHO）因為看好台灣成功研發的本土疫苗，不僅將高端疫苗列入團結試驗，更將高端選為全球第一家參與WHO C-TAP及聯合國MPP計畫的企業，與全世界分享台灣疫苗研發成功的經驗，「當我和防疫團隊在國內承受一波又一波的攻擊抹黑時，國際卻拿出一份又一份的報告，告訴全世界，台灣就是防疫的模範生」。

陳時中說，過去幾年台灣同島一命、一起抵擋疫情、不讓疫情傷害台灣，現在再一次站出來，用選票拒絕造謠抹黑，不讓假訊息繼續傷害台灣。

陳時中說，這八年來，台灣的方方面面都快速在進步，這是因為台灣人民用選票做出了正確的選擇、一起戰勝了疫情、經濟持續發展、建設在升級，會做事的政府為台灣打拚出一條正確的路。國家的未來要有對的人接棒，才能延續高品質的施政。

民進黨今晚凱道造勢人潮。（記者方賓照攝）

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