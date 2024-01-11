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首頁　>　政治

柯文哲不回應「與綠組聯合政府」 趙少康：表明態度 不能藍綠都騙

國民黨副總統候選人趙少康（中）今天下午到桃園，與桃園市長張善政（左）陪同立委候選人魯明哲（右）掃街。（記者余瑞仁攝）

國民黨副總統候選人趙少康（中）今天下午到桃園，與桃園市長張善政（左）陪同立委候選人魯明哲（右）掃街。（記者余瑞仁攝）

2024/01/11 17:55

〔記者余瑞仁／桃園報導〕選前倒數衝刺，國民黨副總統候選人趙少康今天下午到桃園市中壢區陪同該黨立委候選人魯明哲以車隊掃街，出發前趙少康發言時引述全球政治風險諮詢機構「歐亞集團」（Eurasia Group）評估今年風險，指民進黨總統候選人賴清德是「美國的危險朋友」之一，這是國際上已把賴清德當作是危險的人物，連美國都可能被他挾制、抵擋不住賴清德逐步地朝台獨去傾斜，所以賴清德是台海和平很大的威脅，大家必須要知道這一點。

趙少康並說，他今天早上請民眾黨總統候選人柯文哲清楚的表態「選後會不會與民進黨組聯合政府」，「會不會跟民進黨一起推立法院院長、副院長」，但他們不回答這個問題，趙少康直言「柯文哲回應說這是在搞棄保，但這哪是搞棄保，跟棄保一點關係都沒有，這是要你明確表明態度嘛，不能藍綠都騙嘛」！

趙少康說：「既然柯文哲講不清楚，那我趙少康明確的講，如果侯友宜、趙少康當選總統、副總統，絕對不會與民進黨組聯合政府，也不會與民進黨推立法院長、副院長。」他說，侯、趙配這樣的立場清不清楚！為什麼柯文哲不敢講？所以從現在開始到選前，我會不斷地質問柯文哲這件事，請他講清楚。

趙少康今天下午陪同立委候選人魯明哲以車隊掃街。（記者余瑞仁攝）

趙少康今天下午陪同立委候選人魯明哲以車隊掃街。（記者余瑞仁攝）

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