護國之夜提徐耀昌 蘇貞昌：老國民黨員都感嘆「真正照顧苗栗的是民進黨」

「台灣美德站出來，凱道護國之夜」11日在凱道舉行，前行政院長蘇貞昌上台助講。（記者方賓照攝）

2024/01/11 21:20

〔記者吳亮儀／台北報導〕民進黨今天（11日）晚間在凱達格蘭大道舉辦「TEAM TAIWAN凱道護國之夜」，前行政院長蘇貞昌在致詞時表示，蔡英文八年執政讓台灣穩定、經濟好，才能投資台灣、照顧地方，並提到前苗栗縣縣長徐耀昌「60年老國民黨員都感嘆，真正照顧苗栗縣的是過去對抗的民進黨」。

曾是國民黨籍的徐耀昌昨晚在臉書貼文，因財政拮据曾向國民黨執政時的行政院求援，但遭冷冷回絕，而最後對苗栗這塊土地伸出援手的，竟是徐耀昌一路來對抗的民進黨政府，「誠實的說，苗栗財政的轉危為安，有極大一部分原因，是來自於綠營執政下的鼎力支持」。

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蘇貞昌表示，只有國民黨在唱衰台灣，但外資界都看好台灣，股市也是馬英九執政時期兩倍，因為台灣穩定、經濟成績大好，所以蔡英文總統說要投資台灣，照顧地方，「但國民黨不樂見，把我們編的前瞻預算丟水球灑麵粉硬是要擋，幸好立委國會過半通過這些預算，才能在台灣通過軌道建設。

蘇貞昌說，從學校操場到地方停車場，各地方都照顧到，「連前苗栗縣長、60年老國民黨員都感嘆，真正照顧苗栗縣，是他過去對抗的民進黨，民進黨才是真正照顧地方」。

蘇貞昌說，國民黨要重啟服貿，現在中國失業人口這麼多，只要一百萬人來台灣找頭路，台灣一定大亂，國民黨就這麼不看好台灣，就是要走回頭路去擁抱中國，幸好之前台灣人和年輕人站出來擋住中國，讓台灣這八年來經濟大好。

蘇貞昌說，八年來民進黨不是一百分，但是非常努力，「蔡英文總統就要畢業了，她把車鑰匙交給賴清德和蕭美琴，這條路一起走過，要讓台灣一起走下去，讓台灣繼續大進步」蘇貞昌說，賴蕭配是力量最完整、準備最好，最有決心也最有誠意、最好的候選人，「鑰匙交給賴蕭配，我們要繼續支持，讓我們把這條路繼續走下去」。

「台灣美德站出來，凱道護國之夜」11日在凱道舉行，賴、蕭支持者踴躍出席相挺。（記者方賓照攝）

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