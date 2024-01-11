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首頁　>　政治

揭蔡英文「這句話」完全信任賴清德 陳建仁：賴備齊接棒條件

「台灣美德站出來，凱道護國之夜」11日在凱道舉行，行政院長陳建仁上台助講。（記者方賓照攝）

「台灣美德站出來，凱道護國之夜」11日在凱道舉行，行政院長陳建仁上台助講。（記者方賓照攝）

2024/01/11 21:05

〔記者陳政宇／台北報導〕大選決戰倒數2天，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴今（11日）舉辦「台灣美德站出來，凱道護國之夜」，行政院長陳建仁指出，總統蔡英文於《在路上》影片向賴清德說，「有你在旁邊幫我看著，讓我能夠放心開車」，這代表賴清德熟悉國政、清楚國家方向，獲得蔡英文的完全信任，盼國人支持「賴蕭配」帶領台灣，讓全世界看到台灣是一個了不起的國家。

民進黨今晚於凱達格蘭大道舉辦造勢晚會，包括賴清德、蕭美琴、蔡英文、行政院長陳建仁、前行政院長蘇貞昌、前衛福部長陳時中、國政藍圖召集人鄭麗君等大咖接力助陣，全黨將士用命、力拚「總統勝選、國會過半」目標。現場人潮洶湧、旗海飄揚，氣氛相當熱烈，主辦單位於晚間8時22分喊出人數已突破12萬人。

陳建仁致詞表示，他這幾年對賴清德非常了解，曾經彼此合作，知道賴有卓越的能力，也有堅定的意志，可以帶領台灣走到一個更富強康樂、更堅韌幸福的國家。

他回顧，2016年台南維冠金龍大樓倒塌，時任市長的賴清德堅定冷靜地做決策，同時憐惜照顧傷亡家戶，是把民眾放在最優先的一個父母官；去年8月，賴清德代表總統蔡英文出訪友邦，向世界展現了穩健踏實的台灣外交格局，也讓國際見證台美關係史上最好；賴清德是可以帶領國家、帶領台灣走向世界並奉獻世界，很了不起的政治家。

陳建仁提到，近日《在路上》競選影片中，蔡英文對賴清德說，「有你在旁邊幫我看著，讓我能夠放心開車」，這說明了賴清德熟悉國政、清楚國家的方向，受到蔡英文完全的信任，且已備齊接棒的條件；副總統是總統的另一隻耳朵和另一隻手，現在有一位身經百戰的「台灣戰貓」蕭美琴，坐在賴清德開車的副駕駛座。

陳建仁呼籲，大家要支持賴清德、蕭美琴，繼續帶領這個國家，提升國家的競爭力，提升國家到更美好的未來，讓我們貢獻世界，讓我們走向世界，讓全世界看到台灣的民主自由、多元開放，是一個了不起的國家。

「台灣美德站出來，凱道護國之夜」11日在凱道舉行，賴、蕭支持者踴躍出席相挺。（記者方賓照攝）

「台灣美德站出來，凱道護國之夜」11日在凱道舉行，賴、蕭支持者踴躍出席相挺。（記者方賓照攝）

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