破20萬人！賴清德再拋「4個保證」：跟蕭美琴已在正確方向要繼續走

民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴今晚在凱道舉行造勢晚會，壓軸致詞的賴清德一上場，全場大喊「總統好」。（記者方賓照攝）

2024/01/11 22:23

〔記者陳昀／台北報導〕2024總統立委選舉在即，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴今晚在總統府前舉行「凱道護國之夜」，參與民眾破20萬人，賴清德說，他跟蕭美琴要向國人提出4個保證，保衛國家生存、民主治理、國家希望工程、建設台灣永不放棄，因為民主不是大風吹、也不是實驗品，賴清德、蕭美琴已經在正確的方向上，要繼續走下去。

賴清德指出，民主最好的制衡就是4年一次的大選，在所有候選人中選擇做好準備、完整團隊、可以領導國家的人，民主不是大風吹，把國家交給錯誤的人、走錯方向就不能重來，國家也不是實驗品，讓沒有準備的人來領導國家，就會失去方向，敬請大家一定要選對的人，確定台灣走對的路、不走回頭路。

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賴清德表示，為了台灣下階段的生存發展，他跟蕭美琴今晚要堅定向國人提出「4個保證」，第一、保衛國家生存、守護人民生命，他說，和平靠實力，不是靠侵略者的善意，他當選總統一定會持續強化國防、強化經濟、強化和民主陣營的合作，發揮威懾力量、不卑不亢、維持現狀、守護台灣生存發展，維護2300萬人寶貴性命。

賴清德指出，第二個保證是「民主治理」，他要組成用人唯才、不分黨派，最能因應挑戰、開放包容的新政府，汲取在野黨意見，團結民意、壯大台灣，未來台灣還要面對國內外許多挑戰，我們要對抗的不是彼此，是我們共同的困境。

第三是推動國家希望工程，賴清德說，要在蔡總統八年基礎下持續推動國家希望工程，讓台灣在全球變動局勢下穩健發展，成為國際社會上穩定而不可或缺的力量，價值外交、穩定兩岸、國防自主、經濟升級、能源轉型、青年投資、居住正義、教育平權，都要繼續做。0-6歲國家一起養2.0、長照3.0，也會繼續做、做更多、做更好。

賴清德說，第四是堅持理想、永不放棄，建設台灣，照顧人民是堅定理想，也是每一天的工作，清廉、勤政、愛鄉土不是掛在牆上的7個字，是放在心裡時時警惕的，做得不夠多、不夠快的檢討改進，有了過錯，絕對不會包庇寬容，「我們並不完美，我們一定做到最能夠回應民意的政黨，才能對得起人民的託付，敬請大家支持美德贏台灣，讓台灣繼續前進。」

賴清德說，總統、副總統是掌握方向盤的人，賴清德、蕭美琴已經在正確的方向上，對的路我們就繼續走下去，但國家的引擎在國會，國會力量夠、車子才能行得穩，走得快，除了請大家支持民進黨「民主大聯盟」區域立委，政黨票也請支持民進黨。

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