蔡英文凱道鞠躬感謝台灣人！守住華人世界民主堡壘

蔡英文和賴清德、蕭美琴、陳建仁等人出席凱道大造勢。（記者方賓照攝）

2024/01/11 22:12

〔記者吳亮儀／台北報導〕民進黨今天（11日）晚間在凱達格蘭大道舉辦「TEAM TAIWAN凱道護國之夜」，蔡英文總統致詞時表示，謝謝台灣人給蔡英文八年的堅定支持，留下了「世界的台灣」、一個世界認識的台灣、世界認同的台灣，世界願意共同守護的台灣，也謝謝台灣人民給民進黨八年的機會做事，「我們不完美，但是這八年來，蔡英文分分秒秒、全力以赴」，並鞠躬感謝台下民眾。

蔡英文說，後天台灣人民就要再一次為國家的未來做出決定，這是今年全球六十幾個國家的第一場選舉，台灣人再一次向世界證明民主自由的普世價值一定會勝利，並指出，1996年，總統府前的這條路才從充滿威權的「介壽路」，改名為「凱達格蘭大道」，台灣人民可以在這裡把自己的聲音，自由奔放傳達到背後的總統府。

請繼續往下閱讀...

蔡英文說，這就是台灣的「民主路」，不管是綠的、藍的，還是白的，只要願意，歡迎大家在民主路一起上車，「但是我們要堅定共同的信念，民主路不迴轉、也不走回頭路」。蔡英文也提到，十年前「退回服貿、捍衛民主」的太陽花學運，50萬人也齊聚在這裡，謝謝大家十年前站出來，台灣才沒有陷進中國，但是十年後，不只支持服貿的政黨要回來了，也有人為了選舉立場改變了。

蔡英文說，有很多人覺得她做得還不夠快、不夠好，許多的年輕人覺得需要國家更多的重視，「年輕朋友們，我跟你們一樣，年輕的時候一樣叛逆、一樣渴望改變。我知道穩健並不刺激，甚至在大家的心中穩健過於保守」。

蔡英文說，但就像搭上一台車會希望駕駛穩穩地開，照路線走，而台灣的內外處境，必須在狹窄的空間中前進，在崎嶇的彎道中前行，面對複雜的路況，你不會放心把鑰匙交給新手駕駛；面對艱險的車道，你也不會放手隨意切換車道，甚至逆向行駛。

蔡英文說，回頭看看這八年，加薪減稅、長照幼托、居住正義，雖然有讓人滿意，也有不盡如人意之處，但每一步都在往前走，改變就是要變得更好；而穩健可以帶來改變，只要方向正確、腳步不停，就能抵達終點。

蔡英文也表示，要謝謝台灣人民給民進黨八年的機會做事，「我們不完美，但是這八年來，蔡英文分分秒秒、全力以赴」。蔡英文隨即在台上深深鞠躬五秒鐘，台下民眾大聲鼓掌。

蔡英文也提到立委選舉，她表示，手中的每一票不只會決定哪一位立委幫你做事，更會決定哪一位立法院長在國慶日那天擔任主席，站在總統府為台灣發聲，「未來四年的國慶日，如果你希望，我們的立法院長是昂首闊步走向舞台堅定自信說出民主台灣的立場，那麼請你們政黨票支持6號民主進步黨，也請你們支持民進黨推薦的立委候選人」。

蔡英文說，5月20日那天她就會走出總統府，「擔任中華民國總統是我的光榮，我很珍惜這八年來跟台灣人民努力打拚的一切。蔡英文沒有卸下總統工作的不捨，但身為總統，我比任何人都希望，這個國家可以更好，台灣可以繼續前進」。

蔡英文說，我們的國家也不用誰來還給我們，因為我們早已經是國家的主人，國家因為人民而偉大，投票也不是為了仇恨誰，而是因為熱愛自己的國家，希望國家繼續進步，不要再走回頭路；投票更不是為了教訓誰，「而是因為你珍惜現在的生活，珍惜八年來，我們一起走過的路，希望繼續守護民主自由的每一天」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法