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邱鎮軍頭份晚會喊支持客家子弟 韓國瑜：一起為苗栗爭取經費

韓國瑜與鍾東錦、邱鎮軍一起合唱《客家本色》。（邱鎮軍競總提供）

韓國瑜與鍾東錦、邱鎮軍一起合唱《客家本色》。（邱鎮軍競總提供）

2024/01/11 23:00

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國民黨苗栗縣第二選區立委候選人邱鎮軍今晚在頭份舉辦造勢晚會，國民黨不分區立委候選人韓國瑜站台助講說，苗栗縣只有2席立委，肩負為苗栗爭取建設發展的重責，懇請苗栗鄉親支持敢拚敢衝的邱鎮軍、支持國民黨總統候選人侯友宜、支持國民黨，他未來也會在國會與邱鎮軍並肩作戰，一起為苗栗爭取更多經費。

韓國瑜說，鍾東錦上任縣長以來，認真打拚，但縣政推動發展還是需要立委配合向中央爭取經費，尤其苗栗縣財政困難，苗栗縣的2席立委更努力爭取，這是邱鎮軍未來進入立院最重要的責任。邱鎮軍在苗栗市長內任勤勞認真，相信未來一定是個敢衝敢拚的立委，他也允諾未來會站在邱鎮軍旁，全力支持一起為苗栗縣爭取建設。

韓國瑜話鋒一轉，批評民進黨執政8年以來，只做了一件事，就是「貪污」，他呼籲苗栗客家鄉親展現如同《客家本色》歌曲中一詞「是非善惡充滿人間」的意涵，看清楚是非善惡，集中選票、爆炸出去，支持邱鎮軍、支持國民黨總統候選人侯友宜、支持國民黨。

鍾東錦則分享他任議長時，與邱鎮軍的對手曾玟學是議會同事，38席議員中，37席都願意跟他溝通講話，就只有曾玟學拒人於外，這樣的人如果真的當選，不敢想像苗栗縣政會受到多大的影響，呼籲鄉親不能選出扯苗栗後腿的立委來影響縣政進步，要支持邱鎮軍當縣府左右手，為苗栗進步加把勁，他懇請頭份鄉親集中選票，支持客家子弟，頭份贏、邱鎮軍就贏。

邱鎮軍致詞說，這次選舉他的對手傾盡民進黨的各項資源，從親綠名嘴打手、綠媒側翼不斷抹黑攻擊，沒有的事情也可以牽連，這樣龐大的對手來欺負客家子弟，要懇請客家鄉親替邱鎮軍討公道，也要請大家1月13日一定要出門投票，保住一席客家立委。

邱鎮軍的頭份造勢晚會晚間在頭份尚順廣場舉辦，包括立委徐志榮、副議長張淑芬、議員陳永賢、徐功凡、蕭詠萱，及頭份市長羅雪珠與多名代表、里長與大批支持民眾參與，場面熱絡。

邱鎮軍懇請大家1月13日一定要出門投票，保住一席客家立委。（邱鎮軍競總提供）

邱鎮軍懇請大家1月13日一定要出門投票，保住一席客家立委。（邱鎮軍競總提供）

國民黨苗栗縣第二選區立委候選人邱鎮軍，今晚在頭份舉辦造勢晚會，國民黨不分區立委候選人韓國瑜出席站台助講。（邱鎮軍競總提供）

國民黨苗栗縣第二選區立委候選人邱鎮軍，今晚在頭份舉辦造勢晚會，國民黨不分區立委候選人韓國瑜出席站台助講。（邱鎮軍競總提供）

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