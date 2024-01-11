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徐耀昌發文引熱議 邱鎮軍競總：徐官司纏身身不由己

國民黨苗栗縣第二選區立委候選人邱鎮軍競選總部今（11）日聲明認為，因為徐耀昌在綠色執政時期官司纏身，身不由已。（邱鎮軍競總提供）

國民黨苗栗縣第二選區立委候選人邱鎮軍競選總部今（11）日聲明認為，因為徐耀昌在綠色執政時期官司纏身，身不由已。（邱鎮軍競總提供）

2024/01/11 12:43

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣前縣長徐耀昌昨（10）日晚間在臉書發文表示，苗縣府財政困窘，國民黨冷漠以對，反而是民進黨政府伸援手，引發熱議。對此，國民黨苗栗縣第二選區立委候選人邱鎮軍競選總部今（11）日聲明認為，因為徐耀昌在綠色執政時期官司纏身，身不由已。

邱鎮軍競總表示，客家籍的苗栗縣前縣長徐耀昌，原本可以在國際客家界作為一個代表性人物，但卻因為在綠色執政時期，官司纏身，變成束縛在頭上的緊箍咒，當綠色政權危急時，這個咒語馬上就念了起來。不過，其實徐是被莫名其妙貼上標籤之後、入人於罪，直到最後平反，也為時已晚。

邱競總同時指出，苗栗縣政府近十幾年來，透過產業轉型、招商引資，創造稅收，上繳國稅遠遠高於民進黨執政的縣市首長，但每年統籌分配稅款，卻是倒數幾名。就好像幾個兄弟，弟弟每個月薪水賺最多，繳回給家裡統一分配，每次都是幾個哥哥分比較多，等到弟弟實在無法生活了，跟家裡要錢，才能又分到一點點，最後爸爸、媽媽還說他們最疼「小兒子」，這合理嗎？而這就是現在民進黨對苗栗縣的說帖。

邱競總表示，政治如此、經濟亦然，縣長是苗栗鄉親一票一票投出來的，創稅更是縣民共同努力下的成果，苗栗人的資產，拒絕當綠色政府的提款單，請不要欺負苗栗人。

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