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控邱鎮軍威脅騷擾志工 曾玟學：只會讓苗栗人蒙羞

苗栗縣第二選區立委候選人曾玟學。（民眾提供）

苗栗縣第二選區立委候選人曾玟學。（民眾提供）

2024/01/11 15:09

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024總統、立委大選進入倒數階段，苗栗縣第二選區立委候選人曾玟學今（11）日上午PO文表示，今日早上在南苗市場拜票發送反毒文宣，邱鎮軍陣營竟派人到現場錄影騷擾，還報警勞煩警察試圖阻擾有署名的合法文宣，而自己的志工日前也遭到威脅。

曾玟學在臉書PO文表示，今天早上在南苗市場拜票，發送反毒文宣。邱鎮軍陣營派人到現場錄影騷擾，還報警勞煩警察試圖阻擾有署名的合法文宣，前兩天在公館鄉發送文宣的志工遭到威脅，在苗栗市發文宣的志工更回報，有人尾隨團隊派報人員把住戶信箱中的反毒文宣抽走，明明發過，但回頭看就不見了，實在非常惡劣，這會有竊盜罪的問題，民眾提供的邱鎮軍群組截圖，更是直接證明是里長所為。請問邱鎮軍是在怕什麼？怕到要用這種低級又下流的手段。

曾玟學指出，反毒文宣陳述的是邱鎮軍夫妻遊藝場染毒的事實，且有署名，邱鎮軍完全是做賊心虛的行為。可以自己鋪天蓋地的掛看板布條攻擊我，卻不允許別人發合法文宣，這是違反民主競選的行為，甚至有違法疑慮，團隊會進行蒐證，只要現場抓到有這樣的行為絕對提告。

曾玟學續指「邱鎮軍龍隊的小弟在選舉都結束了，還去對手家門口放鞭炮，你的電玩場有人在賣毒，你的ID4讓苗栗市的鄉親聞之色變，幫我發傳單、幫我綁旗幟、幫我分享文章，甚至只是來聽我問政說明會的鄉親都會被關心威脅。你自己就是敗壞治安的幫兇，你還圍毆警察，你有什麼資格講司法改革！」

曾玟學直言「有什麼資格用掐頭去尾斷章取義的方式消費死者家屬的傷痛！有什麼資格講的自己一副正義使者的模樣！不要使出惡質下流的手段妨害民主選舉，那只會讓苗栗人蒙羞。」

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