美國將接管加薩！ 川普：巴勒斯坦人應永久移居他國

川普提議將加薩地區的巴勒斯坦人永久安置到鄰國，並提到他希望美國能接管加薩，待巴勒斯坦人重新定居他處後，對加薩重新開發。（彭博）

2025/02/05 08:59

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）4日和以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在白宮會面，他稱目前的加薩走廊是「廢墟」，提議將加薩地區的巴勒斯坦人永久安置到鄰國。川普也提到，希望美國能接管加薩，待巴勒斯坦人重新定居他處後，重新開發加薩。

綜合外媒報導，川普在與納坦雅胡的會面前，提議將巴勒斯坦人「永久安置」到一個或多個中東國家提供的地點，「加薩現在純粹就是一片廢墟，如果我們能找到一塊或多塊土地，在該地投入大量資金，建造一些真正的好地方，肯定會比回到加薩還好」。

請繼續往下閱讀...

川普表示，在和納坦雅胡的閉門談話中，兩人討論討論了關於以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）簽署的停火協議內容，以及如何恢復動盪地區的和平。

猛轟拜登無能 嚴重危害全球

川普在會後的聯合記者會中猛力批評前總統拜登，指稱拜登4年任期在中東除了展現無能之外什麼都沒做，此舉也為全球帶來嚴重損害。川普在記者會重申他「永久安置」加薩地區巴勒斯坦人的提議，表示加薩走廊一直都是「死亡與毀滅」的象徵，當地的巴勒斯坦人應該被安置在其他國家。

川普提到，美國將接管加薩走廊對其管理，若有需要不排除部署美軍進駐，美方將負責拆除加薩所有未爆彈及武器，拆除毀壞的建築物，後續再重新開發，致力於加薩走廊的經濟發展。但美國具體要如何接管、重新開發，川普並沒有詳細說明。

納坦雅胡：以色列贏就是美國贏

納坦雅胡表示，川普是以色列史上在白宮的最好朋友，川普對於以色列的堅定支持，使得以色列民眾對川普極為尊敬，川普的承諾起初聽起來似乎難以置信，但最後都會履行承諾。納坦雅胡表示，以色列在與哈瑪斯的持續性衝突中，以色列將透過贏得戰爭來結束戰爭，並強調「以色列的勝利將是美國的勝利」。

川普（右）與以色列總理納坦雅胡（左）會面。（彭博）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法