玩真的！ 川普已簽行政命令 退出聯合國人權理事會

川普4日簽署行政命令，退出聯合國人權理事會。（歐新社）

2025/02/05 07:35

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）上任後簽署多道行政命令，實施與拜登執政時期截然不同的新政策，川普4日簽署行政命令，使華府退出聯合國人權理事會（UNHRC）在內的數個聯合國機構，並且將進一步審視美國對聯合國機構的資助情況。

綜合外媒報導，根據川普4日簽署的行政命令內容，美國將退出聯合國人權理事會和聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA），並審視美國在聯合國教科文組織（UNESCO）的參與情況。

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川普4日表示，聯合國具有「巨大潛力」，且基於這潛力，美國會繼續支持聯合國，但它們必須把事情做好。川普坦言：「老實說運作狀況並不好，他們沒有把該做的工作做好」。川普指出：「我們正在處理的很多衝突應該得到解決，或至少應該有人幫助我們解決它們。我們似乎從來沒有得到幫助。這應該是聯合國的主要目標才對。」

由於美國是聯合國的最大資金贊助者，談到聯合國的資金運用，川普認為：「大家都必須資助經費，但我們（美國）的資助比例卻似乎一直都不太合理。」

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