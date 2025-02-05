13縣市低溫特報！清晨全台急凍 午後各地降雨機率增

中央氣象署表示，今天寒流逐漸減弱，但清晨各地天氣仍非常寒冷。（資料照）

2025/02/05 06:31

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（5日）寒流逐漸減弱，不過清晨天氣仍非常寒冷，金門及馬祖低溫7到8度，高雄以北、東北部9至12度，其他地區及澎湖13、14度，局部近山區溫度更低；白天北部、宜花及澎湖、金門仍偏冷，高溫約16至18度，其他地區20至22度，馬祖13度。

此外，氣象署凌晨4時37分發布低溫特報稱，寒流影響，基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，為黃色燈號（寒冷）；新北市則有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，為橙色燈號（非常寒冷），請注意防範。

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降雨方面，上半天水氣偏少，台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，花東地區及中南部山區有零星短暫雨；下半天水氣增加，北部及東半部有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖雲量增多，中南部山區及澎湖有零星短暫雨，晚間基隆北海岸及東北部山區有局部較大雨勢發生的機率，下半天外出建議攜帶雨具備用。

空氣品質方面，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

6日至7日白天，各地早晚天氣仍較冷；水氣仍多，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

7日晚間至8日，強烈大陸冷氣團或寒流南下，各地氣溫下降；桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

9日至10日清晨強烈大陸冷氣團或寒流影響，各地天氣寒冷，10日白天強烈大陸冷氣團或寒流減弱，各地氣溫逐漸回升；基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，大台北地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

11日早晚天氣仍涼；各地大多為晴到多雲，僅東半部地區有零星短暫雨。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 12 ~ 17 12 ~ 20 15 ~ 21 14 ~ 17

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

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