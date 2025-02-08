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    獨家》高雄連環殺人案再撈起1隻左手斷肢 警追「2塊拼圖」

    殺人分屍案剩2塊拼圖，警方將搭艇找尋，繼續打撈前鎮河。（資料照）

    殺人分屍案剩2塊拼圖，警方將搭艇找尋，繼續打撈前鎮河。（資料照）

    2025/02/08 08:01

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄警方偵辦殺人魔張介宗殺人分屍案，因被害人一口氣增為3人，目前僅打撈到楠梓失蹤婦人林女，昨晚再撈起1隻左手斷肢送驗，專案小組決定今（8）日上午9時搭艇，對前鎭河第5船渠展開地毯式搜索。

    據了解，因為3名失蹤遇害的婦人，包括林婦和兇嫌的兄嫂黃婦都獨居楠梓區，其中，林婦遭分屍的腳踝、屍塊均被尋獲，並比對DNA等生物跡證，確定死者是林婦，但兄嫂黃嫂和左營張姓婦人的屍體，以及殺人分屍的兇刀均未尋獲，高雄市警察局長林炎田也強調絕不會放過任何跡證與事證。

    警方表示，後續打撈工作將會持續進行，由於左營張姓失蹤婦與兇嫌張介宗步行至前鎮住處後，便未見張婦出現，兇嫌卻拎著黑色大提包外出，究竟到哪裡棄屍？不同於楠梓林婦、張嫌兄嫂運屍方式，檢警專案小組還要再借提、追查。

    據透露雖然足以把張嫌定罪，但還有2張拼圖待拼上，即張婦、黃婦屍體及兇刀，至於犯案動機將朝情、財等方向釐清，昨天傍晚打撈到的1隻斷手，疑為左手掌部分，相當完整，究竟是楠梓失蹤的林婦？還是另2名失蹤婦人，仍待DNA鑑定才能確定。

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