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    獨家》高雄翁連犯3殺人分屍案 警破案關鍵在這3面牆

    張介宗涉殺害3名70多歲婦人，再分屍、棄屍。警方破案關鍵在張男住處（2樓）右側房間3面牆上，採集到近10處噴濺血跡，成功萃取到3組女性DNA。（記者黃良傑攝）

    張介宗涉殺害3名70多歲婦人，再分屍、棄屍。警方破案關鍵在張男住處（2樓）右側房間3面牆上，採集到近10處噴濺血跡，成功萃取到3組女性DNA。（記者黃良傑攝）

    2025/02/07 22:26

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄殺人魔張介宗涉殺害3名70多歲婦人，再分屍、棄屍案，今天宣布破案。警方破案關鍵主要是在張男住處右側房間3面牆上，採集到近10處噴濺血跡，成功萃取到3組女性DNA；加上檢警敏銳的辦案經驗，及時保存路口監視影像，避免影像過期覆蓋，迅速連3破殺人滅屍案。

    牆面血跡曾被擦拭滅跡

    警方視為「殺人魔」的冷血兇嫌張介宗（73歲），涉嫌將前鎮住處充當殺人分屍公寓，現場為三房一廳、一衛浴格局，警方在主臥室的3面牆上，採獲近10處「噴濺血跡」反應，這些血跡有被擦拭滅跡過，但仍被警方鑑識人員採驗出3組女性DNA，使得案情急轉直上。

    基於科學辦案及生物證據，將是突破冷血殺人魔至關重要的利器，鑑識人員不放過房屋任何角落，又分別在床板、牆角和地面採集到微量血跡，交叉比對牆壁上的噴濺血跡，確定有3名女性的血液。

    查獲楠梓女手提包、紅色外套

    被警方視為冷血殺人魔，研判殺人後會清洗血跡，鑑識人員也在浴室採到微量血跡反應，一併送刑事局化驗，並在張嫌查獲楠梓失蹤婦林女的手提包、紅色外套，以及2萬多元現金，張嫌稱外套、手提包是林婦來訪留下，2萬多元是他的錢與林婦無關，矢口否認殺人棄屍。

    殺人魔張介宗（中）矢口否認殺人分屍。（記者黃良傑攝）

    殺人魔張介宗（中）矢口否認殺人分屍。（記者黃良傑攝）

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