這3天最冷！寒流來襲全台急凍 3地大雨特報

中央氣象署表示，今天至下週一清晨受寒流影響，各地天氣非常寒冷。（資料照）

2025/02/08 06:54

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（8日）寒流影響，夜晚清晨中部以北、宜蘭地區及金門低溫約8至11度，南部、花東地區及澎湖11至13度；白天氣溫仍偏冷，彰化以北及宜蘭、金門高溫約10至13度，雲林以南、花東地區及澎湖高溫約13至17度，馬祖整天5至6度。

天氣方面，迎風面的桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲的天氣。氣象署凌晨發布大雨特報，今日基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率。

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此外，氣象署凌晨發布低溫特報，今天至下週一（10日）清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷。今日彰化以北、宜蘭、花蓮、台東、金門及馬祖局部地區，有持續6度左右或10度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率；南投、雲林、嘉義、台南、高雄則有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。

東北風明顯偏強，桃園至台南沿海空曠地區、恆春半島及蘭嶼、綠島、澎湖常有9至11級強陣風；新竹至雲林地區、東半部沿海空曠地區、基隆北海岸及金門、馬祖亦有較強陣風。迎風面北部及東北部1000至1500公尺以上山區有局部降雪機率。

空氣品質方面，竹苗、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

明天（9日）至下週一清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，下週一白天起寒流減弱，各地氣溫逐漸回升，日夜溫差大；明起至下週一基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，大台北地區及恆春半島亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

11日輻射冷卻影響，清晨天氣仍冷，西半部日夜溫差大；各地大多為晴到多雲，僅東半部地區有零星短暫雨，晚起南方雲系北移，各地雲量增加，南部地區轉為有局部短暫陣雨。

12日鋒面通過及南方雲系影響，中南部及東南部地區有局部短暫陣雨，北部、東北部及東部地區逐漸轉為局部短暫陣雨。

13日東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，其它地區早晚亦涼；中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨，其它地區為多雲。

14日東北季風影響，北部、東北部天氣較涼，其它地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 9 ~ 11 10 ~ 14 12 ~ 17 11 ~ 13

氣象署凌晨3點30分對基隆、新北及宜蘭發布大雨特報。（圖擷自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

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