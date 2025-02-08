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    巴拿馬通知退出一帶一路 中國跳腳「美國施壓脅迫抹黑」

    中國外交部發言人林劍怒轟，美國施壓是巴拿馬放棄一帶一路的關鍵因素。（歐新社資料照）

    中國外交部發言人林劍怒轟，美國施壓是巴拿馬放棄一帶一路的關鍵因素。（歐新社資料照）

    2025/02/08 09:41

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）6日宣布，已經正式通知北京退出中國「一帶一路」基礎建設計畫的決定。對此中國外交部怒批，美國施壓是巴拿馬放棄一帶一路的關鍵因素。

    中國外交部發言人林劍7日在例行記者會上表示，「中方堅決反對美國通過施壓脅迫的手段抹黑破壞共建『一帶一路』合作的行徑，對巴方表示不再續簽諒解備忘錄深表遺憾。」

    林劍說，「中巴兩國近年來在共建『一帶一路』框架下的合作取得豐碩成果，不斷造福兩國人民。希望巴方從雙邊關係的大局和兩國人民的長遠利益出發，排除外來干擾，並做出正確決定。」

    巴拿馬總統穆里諾6日宣布正式退出中國「一帶一路」基礎建設計畫。巴拿馬駐北京大使館已按要求提前90天通知中國不續簽、退出協議的決定。

    巴拿馬是第一個參與「一帶一路」基礎建設的拉丁美洲國家，前總統瓦雷拉（Juan Carlos Varela）2017年6月宣布和台灣斷交、與中國建交，同年11月訪問北京，並簽署加入「一帶一路」。

    美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）本月2日訪問巴拿馬時，即鎖定中國和巴拿馬的關係，以及對美國的負面影響。

    與穆里諾會談後，魯比歐針對中國掌控巴拿馬運河港口一事發出強硬聲明，「這種現狀是不可接受的，如果不立即改變的話，美國就必須採取必要的措施保護其權利。」

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