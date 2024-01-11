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徐耀昌發文感謝救苗栗財政 賴清德：證明民進黨執政不分黨派

前苗栗縣長徐耀昌發文感謝民進黨政府救財政，賴清德表示，證明民進黨執政及建設是不分黨派的。（記者洪美秀攝）

前苗栗縣長徐耀昌發文感謝民進黨政府救財政，賴清德表示，證明民進黨執政及建設是不分黨派的。（記者洪美秀攝）

2024/01/11 11:22

〔記者洪美秀／新竹報導〕苗栗縣前縣長徐耀昌昨晚在臉書發文吐露心聲，還原剛就任縣長時因苗栗財政困窘求助中央，卻被國民黨執政的行政院官員冷回，最後是靠民進黨執政支持才轉危為安，表達對民進黨政府的感謝。對此，副總統、民進黨總統候選人賴清德今早受訪回應表示，「徐縣長辛苦了」，其經歷正證明民進黨執政是不分黨派，建設各個城市。

徐耀昌昨晚在臉書發文也談及自己為何力挺鴻海集團創辦人郭台銘，並意有所指地說「我投入立委初選，是因希望故鄉能有一個清直、真誠的藍營代議士。我了解這塊土地上每個人的故事與歷史，有些人的年少無知可以被原諒、被檢視，但有些人卻不行，因為他們的背景太過沉重，無論放在過去或未來，都很致命。」

賴清德今天受訪時也表示，徐縣長的文章當中還有一個重點，徐縣長相當不以為然，國民黨在苗栗所提名的兩位立委候選人，一個邱鎮軍跟毒品案關係密切，另外陳超明因為貪汙案被法院判決7年8個月，都不是苗栗縣人應該有的選擇。

賴清德呼籲敬請苗栗的父老鄉親，集中選票支持曾玟學、支持康世明，來翻轉苗栗給予苗栗一個新的未來。

前苗栗縣長徐耀昌發文感謝民進黨政府救財政，賴清德表示，證明民進黨執政及建設是不分黨派的。（記者洪美秀攝）

前苗栗縣長徐耀昌發文感謝民進黨政府救財政，賴清德表示，證明民進黨執政及建設是不分黨派的。（記者洪美秀攝）

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